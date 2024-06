Alquiló su departamento en una app, el inquilino lo desvalijó y descubrió que vende sus cosas por Internet

MADARIAGA





A primera hora del martes, Guillermo, un hombre de 42 años del barrio de Almagro, se acercó hasta su departamento de la avenida Corrientes al 1900, que suele poner en alquiler a través de una aplicación, para pedirle las llaves a su último inquilino. Luego de tocar timbre varias veces y no recibir respuesta, se preocupó y decidió entrar. Sin embargo, fue testigo de lo peor: lo habían saqueado.

“Yo confié y me arruinaron”, contó la víctima del robo en diálogo con TN y la Gente. El delincuente se llevó un televisor, un equipo de sonido y varios electrodomésticos más. En total, la suma de lo que perdió equivale a $2.700.000.

Todo inició con la reserva del departamento que se realizó a través de una aplicación de búsqueda de alojamiento para turistas. Según relató Guillermo, la estadía sólo iba a ser para la noche del lunes, ya que el martes tomaría un avión para continuar con su viaje.

Por este motivo, al momento en el que la víctima notó que nadie respondía desde el interior de la vivienda, se inquietó. “Yo pensé que se había quedado dormido, por eso decidí entrar para despertarlo y que no pierda su vuelo. Pero cuando entré, me di cuenta que se había llevado todo”, detalló.





Al registrar la casa, Guillermo advirtió que el locatario se había llevado un televisor Smart de 50 pulgadas y el soporte, un equipo de sonido, una tostadora eléctrica, un microondas, entre otros objetos de valor. Es decir, la mayoría de los electrodomésticos pensados para que los invitados tengan una mejor estadía.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, en cuyas imágenes se puede ver cómo el delincuente entra y sale en varias ocasiones del lugar, cargado una valija, bolsas y un paquete en el que, aparentemente, llevaría el televisor.

“Con esta situación me di cuenta que hubo cosas que me llamaron la atención, como que hizo la reserva sólo tres días antes y me pagó en efectivo. Ahora lo veo, pero yo me confié”, expresó la víctima.