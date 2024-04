Un camión se quedó sin frenos, chocó a dos autos y se incrustó en un comercio

NACIONALES





El conductor de un camión que transportaba ajos no pudo frenar el transporte de carga pesada, al quedarse sin frenos, e impactó contra un negocio que se dedica a la venta de bebidas y que está ubicado en carril Rodríguez Peña a la altura de calle Independencia, en Godoy Cruz, Mendoza.

En su alocada carrera el camión impactó contra un auto Chevrolet Onix color blanco y le provocó daños de consideración. También impactó contra un bloque de cemento que separa los carriles de circulación sobre Rodríguez Peña, en plena zona industrial.

Luego del impacto, el chofer quedó aprisionado en la cabina del camión. Personal de bomberos logró rescatarlo y en base a las heridas, fueron los médicos del SEC, Servicio Coordinado de Emergencias del 911 quienes dispusieron su inmediato traslado en ambulancia hacia el Hospital Central donde quedó internado en observación pero fuera de peligro.

Los profesionales de la salud asistieron también al conductor del auto que sufrió el impacto y al personal que trabaja en los comercios aledaños como los empleados del comercio vecino, una gomería que se dedica a la reparación de cubiertas.

El conductor de un Chevrolet Onix que circulaba por Rodríguez Peña expresó: "vi que el camión se quedó sin frenos. Yo iba hacia Maipú y no me dio tiempo a hacer nada. El camión como estaba sin frenos me agarró como venía, me chocó la trompa del auto y un costado tirándome contra las protecciones de la calle y siguió derecho". Sostuvo que también chocó contra otro auto e impactó contra el negocio ubicado sobre Rodríguez Peña. "Vi que dos ocupantes del camión se tiraron antes del impacto", dijo el testigo directo.

La dueña del comercio siniestrado manifestó que por suerte todavía no abrían al público por lo que no había clientes en el interior, sino hubiese sido peor, reseñó, mientras se lamentaba por los daños en su propiedad.