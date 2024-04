IOMA sube la cuota de los afiliados voluntarios un 69% en dos veces

NACIONALES

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó ayer un nuevo ajuste del 69%, en dos veces, de la cuota que pagan los Afiliados Voluntarios Individuales al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

Así se conoció a través de la Resolución Nº 997 publicada en el Boletín Oficial, en la que además especifica que estos dos incrementos comenzarán a regir a partir del 1º de mayo el primero y del 1º de julio el segundo.

Así, en la primera mitad del año, los afiliados voluntarios habrán acumulado cuatro subas en el monto de la cuota que deben abonar todos los meses. En enero había pasado de $13.950 a $ 19.500 y en marzo trepó a $ 23.500.

Ahora, en la resolución, se consigna que el Directorio de la obra social aprobó que desde el 1º de mayo la cuota pase de los actuales $23.500 a $30.550, mientras que desde julio los afiliados voluntarios pagarán $39.715.

Entre los considerandos, el organismo indica que los aumentos propuestos son “a fin que no se acreciente la brecha entre la cuota del voluntario y los aportes de los obligatorios” y que los montos surgen de “una proyección de la evolución de las variables futuras que tendrán tanto los costos de las prestaciones brindadas por el IOMA como la evolución de los aportes realizados por la afiliación obligatoria”.

“Es vital incrementar en un treinta por ciento (30%) el valor de la cuota para el mes de mayo, y dado el contexto inflacionario reinante, se propone generar otro incremento del treinta por ciento (30%) para el mes de julio”, agrega la resolución.

De todos modos, si se toma como referencia el valor actual de la cuota ($23.500) cuando se efectivice el segundo de los aumentos anunciados el incremento habrá totalizado un 69%.

