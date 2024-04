Recomiendan no consumir leche en polvo “Reina del Prado” repartida en escuelas

ZONALES





Desde la Provincia de Buenos Aires procedieron al retiro preventivo del mercado de las unidades de leche en polvo “Reina del prado” de 400grs.





El producto había sido entregado en cajas del Servicio Alimentario Escolar en gran parte de la provincia durante las últimas semanas.





Se trata de la "leche en polvo entera instantánea, fortificada con vitaminas A yD, libre de gluten” de la citad marca, elaborada por Rojas Proyecto III S.A.





"El producto no puede ser comercializado debido a que el mismo se encuentra observado porque el establecimiento no tiene autorizado la categoría de leche en polvo y porque el análisis libre de gluten hace referencia a otra marca y no a Reina del Prado”, explicaron en un comunicado.





Por todo lo expuesto su comercialización representa un riesgo para la salud de la población; y se encuentra en proceso de retiro preventivo del mercado tal como se indica en el IF-2024-13690653- GDEBA-DIYPAMDAGP.

En consecuencia la DIPA recomienda:

A la población que tenga en su poder dichos productos, que se abstenga de consumirlos. A quienes expendan los productos, que cesen su comercialización.

Además, se detectó que este producto es comercializado en distintos distritos por el proveedor Lactres S.A. en los módulos alimentarios, aunque esto no significa que la comercialización sea exclusiva del proveedor en cuestión.





En este marco, se pidió a consejos escolares el retiro del producto y el reemplazo por otro habilitado en las cajas.