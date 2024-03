MADARIAGA: Santoro inauguró las Sesiones Ordinarias del HCD y llamó a redoblar esfuerzos ante la crisis

MADARIAGA

Por noveno año consecutivo el intendente, Carlos Esteban Santoro inauguró las sesiones del Honorable Concejo Deliberante.

Luego de saludar a los presentes les deseó a los nuevos integrantes del recinto una buena labor en beneficio de nuestra comunidad.

Posteriormente inició su discurso explicando: “Como todos los años es mi deber al inaugurar estas sesiones hacer un raconto de lo que se realizó durante el último año de gestión. Lo haré de una manera más general, dado que todo estamos en conocimiento de lo realizado debido a la información que diariamente volcamos”.

“Estos últimos años han sido tiempos muy difíciles. La economía de nuestro país pasó y pasa uno de sus peores momentos, con una inflación que no se detiene. El estado municipal no queda libre de estas complicaciones. Sin embargo nuestro camino es redoblar el esfuerzo. Y lo pudimos hacer, porque me acompaña un equipo que pone mucho empeño en las tareas que desarrolla. Un equipo de gente honesta, que tiene mucho compromiso, que no se cansa de trabajar y que tiene cada mañana la tarea de resolver los problemas que se presentan, para que cada madariaguense tenga una mejor calidad de vida, dentro del contexto que nos toca vivir”.

“Hoy, públicamente, les agradezco a los funcionarios, empleados municipales, clubes e instituciones y a cada vecino de Madariaga desde el rol que le haya tocado desempeñar, porque creo que pudimos entender que tiene que haber trabajo de todos para que nuestra ciudad siga saliendo adelante”.

“Me siento muy honrado de haber sido elegido nuevamente para desempeñar el cargo de Intendente. Siempre puse todo de mí para que la gestión pusiera a nuestra ciudad bien arriba, y en este tercer mandato no va a ser diferente. Por el contrario, cada voto de confianza que recibo me obliga a poner más empeño, más compromiso y más gestión”.

Luego nombró algunas áreas en particular y solo lo más destacado como salud, a la que calificó como prioridad.

“Este año pasado nos tocó inaugurar la sala de maternidad con una remodelación total de primerísimo nivel”.

“Seguimos con mejoras permanentes en el Hogar de ancianos, donde no sólo se pone esfuerzo en lo edilicio, sino que se trata a los abuelos con toda la dignidad que se merecen”.

“Por otro lado, implementamos la historia clínica digital. Se adquirieron diversos equipos para renovar nuestro hospital, como, por ejemplo: autoclave de vapor, equipo de rayos X de pared, equipo de ecografía Doppler color de última generación, mesa de anestesia. Estamos hablando sólo en estos equipos de una inversión de más de 100 millones de pesos”.

“Recibimos de Provincia una Ambulancia UTI Mercedes Benz, 0 Km”.

“Inauguramos el CAPS Abelardo Costa, que aún no ha sido puesto en funcionamiento por inconvenientes en su instalación eléctrica. Ante la falta de respuesta de la empresa constructora determinada por la provincia, el Municipio está realizando las instalaciones necesarias de luz e internet. Además de haber dispuesto el predio, la conexión a las cloacas, el agua corriente y hacer el alumbrado público en la calle Oro”.

“Fuimos elegidos por la Dirección de Recuperación de costos del Ministerio de Salud Provincial, por ser ejemplo en los volúmenes de facturación y recupero de costos alcanzados. Esto es trabajo y cuidado de cada peso para la mejora de nuestro sistema de salud”.

“Pero a pesar de todos estos esfuerzos, es de público conocimientos las dificultades que está atravesando la salud pública. Primero por el proceso inflacionario que vividos donde los insumos han aumentado mucho más allá de la inflación. Sino también por la falta de pago de muchas obras sociales. Sobre todo de IOMA que paga mal y tarde y que desde hace mucho viene desfinanciando a la salud pública municipal”.

Luego adelantó que pronto iniciarán una nueva sala Oncológica que se suma a la existente. La misma se realizará en su totalidad con aportes de vecinos de la región.

Respecto a las OBRAS aclaró que las iniciadas que se realizan en su totalidad con aporte nacional y provincial lamentablemente se encuentran paralizadas por la falta de giro de fondos: planta depuradora, tendido eléctrico de la red cloacal del barrio Belgrano y Norte, el plan de las 70 viviendas… las 13 del barrio El Ceibo que fueron terminadas con aportes municipales para poder entregarlas a los vecinos que fueron sorteados en el 2015.

Más tarde hizo mención a que próximamente se sortearán 222 lotes sociales. “El acceso a la tierra es una prioridad. El costo es para llevar los servicios necesarios al loteo. La municipalidad NO cobra por la tierra”.

Por otro lado Santoro remarcó cuestiones importantes como:

-La mantención del servicio de trasporte local absolutamente gratuito.

-La terminación de la colocación de 830 luminarias led en las avenidas.

-La inversión de la Dirección de Juventud y de Cultura y Educación con becas económicas y de residencia en Tandil y Mar del Plata y llevando a cabo cantidad de carreras, cursos y capacitaciones de diversa índole para que el madariaguense tenga hoy más recursos para acceder a empleos de calidad.

-La realización de la colonia de verano con más de 350 chicos.

-Las acciones llevadas a cabo por Turismo para impulsar la ciudad y el trabajo conjunto con el sector privado para ampliar las propuestas que han sido de gran resultado. Y el adelanto de nuevas estrategias.

-En seguridad destacó la remodelación del COM con 359 cámaras de monitoreo más otras 197 en vivo.

-En Producción y Desarrollo mencionó la bloquera, el taller textil, el mercado de la estación, el concentrador, la sala de elaboración, la feria regional, el sector industrial, entre otros.

-El desarrollo del frente de ruta que pasó de tener 57 empresas en 2015 a 130 actualmente.

Por último aclaró que haría algunas reflexiones sobre los tiempos convulsionados que se viven en lo económico y también en lo político:

“Los argentinos recientemente hemos votado, hemos elegido autoridades nacionales, provinciales y municipales”.

“Muchos de los aquí presentes pueden sentirse representados por las mismas en un todo, o solo en parte y nada representados. Nada nos obliga a una u otra cosa”.

“Lo que si estamos obligados es a respetar la decisión popular y a actuar en consecuencia. Siempre en el marco de la democracia. Como ya he dicho antes hay que ser democrático cuando se gana pero también cuando se pierde. Y por sobre todo ser democrático para con el que piensa distinto”.

“Madariaga es en muchos aspectos un ejemplo local de lo que debe ocurrir a nivel nacional y provincial. Hemos podido hacer muchas cosas en conjunto, los proyectos, cuando fueron en beneficio de los vecinos, fueron apoyados por todos, y entre todos los hemos concretado. Creo que ese es el camino”.

“Trabajemos la empatía, dejemos de plantarnos en posiciones que nos hacer ver al otro de manera sesgada. Salgamos de pensamientos rígidos para construir soluciones en conjunto”.

“Quienes estamos acá hoy somos “la política” en Madariaga. En este año que comienza los invito a seguir trabajando juntos, desde cada uno de nuestros lugares. Y para todos los madariaguenses. Los invito a cambiar la incertidumbre que nos rodea, por esperanza. La esperanza significa creer que vamos a alcanzar aquello que deseamos y eso lo podemos lograr solamente su lo hacemos entre todos.”