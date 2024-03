MADARIAGA: Continúa el juicio a 5 policías por el crimen de Damián Sepúlveda

MADARIAGA





"Izamiento por mano extraña". El término técnico, usado por los peritos, atenúa sólo en parte lo horrible de su significado: colgamiento, ahorcamiento que busca simular un suicidio.

De acuerdo a las pruebas ventiladas en un juicio que arrancó hace pocos días en el Tribunal Oral N° 2 de Dolores, eso fue lo que le pasó a Damián Sepúlveda (27), un humilde alambrador de campos, tras ser detenido por "ebriedad, portación de cuchillo y resistencia a la autoridad" el 13 de enero de 2013.

Sepúlveda solía padecer a los policías. Según reconstruyó la investigación, en 2003 uno de los cinco oficiales ahora imputados de su crimen le había pegado un escopetazo en el muslo y en 2008 consta que estuvo demorado por "averiguación de antecedentes".

Aunque había nacido en Mar del Plata -donde aún viven su madre y sus hermanas-, a los 14 años Damián se mudó con su padre a General Madariaga, a 100 kilómetros de distancia. Fue en la seccional de esa ciudad donde apareció ahorcado con su remera.

"Era un pibe bárbaro, solidario, buenazo, pero como era adolescente y rebelde mi mamá lo llevó a Madariaga para alejarlo de las malas juntas", cuenta su hermana María Eugenia que, con toda la familia, viene batallando hace una década en reclamo de justicia.

Aunque una primera autopsia hecha por el médico de la Policía sostuvo que era un típico suicidio, una segunda autopsia -realizada por Virginia Creimer (por entonces en la Procuración Bonaerense) determinó que claramente lo habían matado y que, antes de colgarlo, lo golpearon al menos 30 veces.

Como suele ocurrir cuando la víctima es pobre y los acusados son policías, la causa se demoró muchísimo (más de una década) en llegar a la etapa de juicio oral. Y los policías nunca fueron presos ya que el fiscal consideró que no iban a escaparse ni entorpecer la investigación. Internamente a dos se los exoneró (uno tenía una segunda causa por homicidio) y los otros tres tienen abierto un sumario administrativo.

Los abogados de la querella están confiados en las pruebas de cargo. Sí creen que pueden fugarse y, por eso, cuando se cierre la etapa de debate, antes del veredicto, van a pedir que se los detenga preventivamente.

El juicio oral por el caso

Al juicio oral, que está a días del veredicto, se llegó con la siguiente acusación:

"Dos funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires identificados como Alcides Gabriel Montenegro y Mauricio Daniel Díaz, siendo aproximadamente las 10.48 horas en inmediaciones de las calles 8 y 21, detuvieron a Damián Alejandro Sepúlveda. Procedieron a su traslado en móvil en primer lugar al Hospital Municipal donde, si bien no fue exhaustivamente revisado, tampoco se le detectaron lesiones a simple vista. Y conforme precario médico, presentaba aliento etílico”.

Del hospital lo llevaron hasta la comisaría de General Madariaga. “Allí arribaron a las 11.05 horas, de acuerdo al sistema de localización automática del móvil. Sepúlveda fue ingresado -con vida- por el personal policial antes nombrado, al sector de calabozos de la dependencia policial”.

El fiscal Juan Pablo Calderón estima que “entre la hora de la detención antes indicada, 10.48 horas, y con anterioridad a las 12.45 horas de ese día, Mauricio Daniel Díaz y Alcides Gabriel Montenegro, sin poder establecer lugar exacto pero encontrándose la persona detenida bajo custodia y en el espacio delimitado entre el traslado en el móvil policial y el sector de calabozos de la comisaría de General Madariaga, con el fin de provocarle un intenso sufrimiento, torturaron a Damián Alejandro Sepúlveda".

Según sostuvo, esto fue "principalmente mediante la aplicación de golpes en su cuerpo, más precisamente en la cabeza, en la nariz, en la región dorsal, en la rodilla, en el pie derecho y en el tobillo izquierdo”.

Luego Díaz y Montenegro habrían “procedido a darle muerte, arrastrándolo y sujetándolo, para luego ser colgado en una maniobra homicida denominada 'izamiento por mano extraña', mediante la cual trataron de simular una maniobra suicida, utilizando a tal fin una prenda de vestir del tipo chomba -manga corta-“.

Acusados de tratar de tapar todo también llegaron a juicio Néstor Rubén Serafini (estaba a cargo de la comisaría el día del hecho), Guillermo Formentini (oficial de servicio) y Walter Javier Soto (jefe de turno).

Se los juzga por no haber garantizado la seguridad del detenido, evitar la golpiza y, de esa manera, no haber arbitrado los medios para que la muerte de Damián no se consumara.