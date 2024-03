Dos años de la muerte de los bebés en el Neonatal de Córdoba: El desgarrador mensaje de una de las mamás

NACIONALES





Después de un embarazo controlado y sin problemas, el 18 de marzo de 2022 al mediodía nació Francisco en el Hospital Neonatal de Córdoba. Aunque estaba sano, tuvo algunas complicaciones en su salud con el correr de las horas y por la noche falleció repentinamente. Se trató del primer caso de muerte dudosas que se destapó en ese centro de salud entre marzo y julio de ese año.

A dos años de su trágica muerte, Vanesa Cáceres, su mamá, lo recordó con dolor en las redes sociales: “Dos añitos amor mío... hoy no tengo palabras. El nudo en la garganta se me hace enorme”.

“Quisiera poder abrazarte tan fuerte y llenarte de besos, pero me toca llevarte solo en mi corazón y no en mis brazos porque otros así lo decidieron. Te amo mi Fran”, expresó junto a una imagen del bebé y la canción de “Sin principio ni final” de Abel Pintos.

“Hoy estoy destruida, tan triste por tener solo un recuerdo de mi hijo con vida. Queda esperar que comience el juicio, nada más”, dijo Cáceres a Perfil Córdoba.





Francisco nació en la semana 38, pesó 3,260 kg y estaba sano. Dos horas después, los médicos le avisaron a Vanesa que lo iban a internar porque tenía una arritmia.

Lo que los médicos creían poder controlar se volvió un problema: “Había un ventrículo que no funcionaba y nos dijeron que con un marcapaso se podía solucionar. Iban pasando las horas y no sabíamos nada. Ya, tipo 19, nos dice la doctora que Fran estaba en estado crítico”. En ese momento, le inyectaron drogas para ver si su corazón resistía. El primer intentó no funcionó, el segundo tampoco y cerca de las 22:00 murió.

“Empecé el proceso de duelo no teniendo en claro por qué me había pasado eso porque no supieron explicarme, pero me quisieron hacer creer que había sido algo de su corazón. La crueldad de enterarnos por los medios que se estaba investigando y reconstruir el minuto a minuto de nuestra historia que creíamos que había sido algo natural hasta descubrir el asesinato de nuestros hijos fue un puñal. A partir de ahí cambió todo y arrancó un camino de lucha para buscar la verdad”, había declarado Vanesa a TN tiempo atrás.

Muerte de los bebés en el Neonatal de Córdoba: cuándo comienza el juicio

El juicio por la muerte de los bebés en el Neonatal -cinco muertos y ocho sobrevivientes- todavía no tiene fecha de inicio y crece la expectativa de los familiares.

El fiscal de instrucción, Raúl Garzón, pidió la elevación a juicio del último de los imputados, el exsecretario de Salud de Córdoba Pablo Carvajal, a mediados de febrero y culminó con la etapa preparatoria.

Ahora, las familias de las víctimas esperan la resolución del juez de Control, Juan Manuel Fernández López, quien debe definir si hace lugar a las apelaciones de Brenda Agüero, la enferma acusada de los crímenes, y las que eventualmente presenten los funcionarios.

Además, también tendrá que decidir si el proceso judicial se realizará de forma unificada con todas las acusaciones. De ser así, el juicio contaría con jurados populares, tres jueces y un fiscal de Cámara.

Uno por uno, todos los imputados en la causa

• Brenda Agüero: es la principal acusada, señalada como la autora material e intelectual de las muertes. Por eso está detenida desde agosto de 2022 en el penal de Bouwer, imputada por “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal por cinco hechos” (bebés que murieron a las horas de nacer) y “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal en grado de tentativo por ocho hechos” (bebés que sobrevivieron a los ataques).

• Diego Cardozo: exministro de Salud de Córdoba. Renunció en agosto de 2022, días después de que se hiciera público el escándalo. Está imputado por “omisión de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”.

• Liliana Asís: exdirectora del Hospital Neonatal. Se encuentra con prisión domiciliaria desde mayo de 2023, pero está privada de la libertad desde febrero. Está acusada de “encubrimiento agravado”, “falsedad ideológica”, “omisión de deberes de funcionaria pública” y “encubrimiento por el hecho precedente” (homicidios en serie).

• Claudia Ringelheim: ex vicedirectora del Hospital Neonatal. Está imputada por “omisión de deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública”.

• Alejandro Escudero Salama: ex vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Materno Neonatal. Está imputado por “omisión de deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”.

• Blanca Alicia Ariza: exjefa de Enfermería del Neonatal. Está imputada por “omisión de deberes de funcionaria pública” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública”.

• Pablo Carvajal: exsecretario de Salud. Está imputado por “omisión de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”.

• Alejandro Gauto: abogado y exsecretario de Legales del Ministerio de Salud. Está imputado por “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”.

• Marta Gómez: exjefa de Neonatología del Neonatal. Está imputada por “falsedad ideológica”, “omisión de deberes de funcionaria pública” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública”.

• Adriana Morales: médica del Neonatal. Está imputada por “falsedad ideológica”, “omisión de deberes de funcionaria pública” y “encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”.

• María Alejandra Luján: neonatóloga. Está imputada por “omisión de los deberes de funcionario público” y “falsedad ideológica”.