“Asado sin dolor”: la historia de la carnicería vegana que rompe con el molde y es furor

Hamburguesas, salchichas, chorizos, distintos tipos de fiambres y cortes de carne. Un asado con amigos, una comida rápida para salir del apuro, una cena informal con la familia. Todo con sabor a carne pero, ¿con carne? Definitivamente no. Esta carnicería ubicada en el límite de Villa Crespo y Palermo optó por innovar de una manera única que, aunque su nombre indique lo contrario, no vende nada de origen animal.

Un grupo de amigos muy distintos entre sí, con profesiones diferentes y rutinas opuestas encontraron un punto en común y decidieron ir por más. La alimentación, nada más importante ni nada tan complejo, fue aquello que los llevó a darle origen a un nuevo emprendimiento que hoy es furor en CABA.

Carnes Plant Based, como lo indica su nombre, es una carnicería a base de plantas que combina dos mundos opuestos: la carne y el veganismo. Pero, ¿es posible que una carnicería se autodenomine carnicería sin vender un solo gramo de carne? La respuesta es sí.

Cuatro amigos y una idea

“Se trata dar el paso a probar alternativas más amigables con los animales y el planeta sin sacrificar el sabor ni la conciencia”, reza en su página web.

Javier, Mariel, Ezequiel, Martín y Diego son amigos desde hace años pero más allá de su relación no hay punto que los una. Uno se dedicaba al marketing, otro a la industria textil y también estaban los que se desempeñaban en la construcción. Solo uno de ellos incursionaba en la producción de alimentos. Sus vidas y profesiones eran bien diferentes. Sin embargo un día se encontraron con algo que los unía más allá de su vínculo: la comida.

No todos eran veganos, pero si algunos tenían familiares que lo eran. La curiosidad, el interés por nuevos sabores y también la conciencia de todo lo que hay detrás del rubro de la carne derivó en algo que nunca se hubiesen imaginado crear.

“Entendimos que había una posibilidad importante de hacer un formato más cotidiano de quienes no venían de una alimentación vegana”, contó Javier, uno de los dueños de CPB a TN.

“Vos tal vez ibas a una granja y comprabas lo que necesitabas en el día. A partir de ahí entendimos que teníamos que buscarle la vuelta y generar algo similar, gente que elige un tipo de alimentación similar, pero con otros ingredientes y para todos los días”, explicó.

Es por eso que para los amigos es importante destacar que el negocio no se limita solo a los veganos sino que está abierto para quienes quieran probar una alternativa. “No importa que lo vea parecido a un corte de carne sino que lo disfrute, que sea algo cotidiano. Vos acá podés venir a llevarte la mínima unidad de lo que quieras. Ese rubro queremos ofrecer, variedad y la posibilidad de que se acomode a tus deseos”, insistió.

El proyecto

Carnes Plant Based nació a finales del 2022 pero abrió sus puertas en agosto pasado. Desde entonces, el local no paró de crecer. “La idea era algo sencillo y descriptivo. En el ámbito de esta alimentación crecieron las dietéticas o mercados saludables, pero lo nuestro no es eso. Entendimos que había que ser concretos, que se entendiera lo que nosotros ofrecíamos y a donde queríamos ir. Por eso consideramos que ese nombre: que sea sencillo y llame la atención a quienes les guste y a quienes no”, precisó.

Y agregó que si bien ellos mantienen su creencia sobre la concientización acerca del consumo de productos de origen animal, nunca intentan hacerle creer a la gente algo que no es.

“Vendemos muchos productos que son imitaciones de las carnes de distintos tipos de origines y sabores y fiambres fraccionados a base de plantas, 100% libre de animales, está presentado en un formato de carnicería porque es donde venden cosas de origen animal, pero nosotros ofrecemos churrascos, pechugas, nuggets, hamburguesas, todo lo que puede aplicarse en una receta de hogar, cotidiana, pero a base de plantas”, detalló.

Es por eso que cuando ingresas al local el formato es casi igual al de cualquier carnicería de barrio. “Pretendemos ofrecer lo que mucha gente busca que es comer lo que siempre comió, lo que le gustó, en sabores, texturas y recetas y repetirlas. Disfrutar de un asado con amigos. Lo que tradicionalmente consumieron en sus hogares y que a través de nuestros modelo puedan seguir disfrutando de eso sin la necesidad del abuso animal sumado a todo el deterioro que genera en el ambiente”, remarcó Javi.

“Nuestro local no es para veganos o vegetarianos únicamente, viene mucha gente que no lo es a comprar y notamos que hay una experiencia muy positiva, muy linda. Mucha gente que no lleva una vida consciente del vegetarianismo entra con cierta desconfianza, con mirada mas burlona pero en cuanto uno le cuenta o explica se animan a probar y es sumamente positivo”, remarcó.

La pregunta es, ¿por qué no hacer ese plato que te gusta sin ingredientes de origen animal? Unas pechugas, unas hamburguesas, una picada, ¿por qué no pueden compartir amigos un asado a la parrilla o hacerse un choripán por el simple hecho de ser vegano?

Incluso, una alimentación a base de plantas facilita a las familias que tienen niños pequeños a que pueda ingerir alimentos más diversos y con productos muchas veces más saludables. Aunque también están los que no lo son tantos. “Como cualquier persona, consumimos productos más orgánicos y sin tanto aditivos, pero también tenemos comida chatarra. Ser vegano no quiere decir que hay que dejar de disfrutar esas cosas”, insistió.