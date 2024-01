Se viene una nueva ola de calor con máximas que superarán los 35°

ZONALES





Enero se despedirá a puro sol y altas temperaturas, mayores a los 30 grados, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su último pronóstico extendido, el organismo anticipa máximas, hasta el miércoles, de 32° y el jueves ascenderá a 35°.

¿Lluvias?: algunos pronósticos advierten una mayor inestabilidad, con algún probable chubasco durante la madrugada del jueves, sábado y por la tarde del domingo.

En este sentido, por las condiciones extremas, se advierten condiciones que podrían derivar en incendios forestales.

Como es habitual ante estas situaciones, se recomienda no realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos; no tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos; no arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios; solo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar apagarlas; y cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo y hasta los dos metros.