MADARIAGA: El IOMA acrecienta su deuda, no da respuestas y en el Hospital aseguran que “están tapados de consultas y pedidos”

“Hay pacientes que si compran su medicamento se quedan sin plata para comer y recurren al Hospital para ser asistidos por la farmacia”, especifica el Adminsitrador del centro asistencial municipal Carlos Tagliaferro en un mensaje casi calcado de hace casi un año a esta fecha al remarcar los problemas que generan las subas de los precios y los retrasos en los giros de las obras sociales al sistema de salud local.

El mayor problema, y el que pone en jaque a la atención gratuita de Madariaga, es con el IOMA. Es que la Obra Social provincial posee la mayor cantidad de afiliados y sólo hizo dos pagos mínimos durante 2023 cuando se le enviaron facturas mensuales. Hay que aclarar que el Instituto Obra Médico Asistencial cruje y siempre está al borde del colapso lo que ha arrastrados a todos los prestadores privados a tener que cortar las atenciones. Sin embargo, el sistema de salud local asiste en los que puede y, a todos los afiliados del IOMA, se le deben sumas las atenciones de aquellos que no tienen obra social y merecen de una atención pública.

Tagliagerro agregó que muchas consultas del sector privado que fueron suspendidas terminaron en pedidos de asistencia en el Hospital. Sostuvo que “no hay que buscar un responsable político” al mencionar a Milei o Kicillof porque recordó que las autoridades de esa obra social ya tienen un ejercicio de no dar respuestas. No atienden teléfonos o colocan siempre a administrativos a hacerlo que no pueden solucionar los reclamos.

Enumeró la suba de los medicamentos como un eje que causa un severo déficit y anticipó un pedido al intendente local para que gestione ante provincia o nación algún tipo de solución que lleve a tener asistencia o descuentos para comprar medicamentos que den un marco supletorio a la complicada situación.