Hallaron muerta a una joven de 19 años : La atacaron a golpes y la tiraron en una construcción

Una joven de 19 años fue hallada muerta en una casa en construcción, ubicada dentro de un terreno baldío, y la Policía investiga si se trató de un femicidio. Las primeras pericias indican que la chica tenía heridas en la cabeza y en el abdomen. Por el crimen, fue detenido un sospechoso.

El trágico hallazgo ocurrió alrededor de las 18.30 de este domingo en el barrio Tabacalero de la ciudad salteña de General Güemes. El cuerpo de la chica fue encontrado por vecinos del barrio que rápidamente llamaron al 911.

Enseguida personal policial llegó al lugar y solicitó una ambulancia, pero los médicos solo pudieron constatar el deceso de la joven que fue identificada como Juli Siles.





Las primeras pericias y el relato de los vecinos que encontraron muerta a la chica indicaron que su cuerpo tenía heridas en el abdomen y en la cabeza. En el lugar trabajó por varias horas personal del CIF y posteriormente se dio intervención a la Fiscalía de Femicidios a cargo de la fiscal Mónica Poma.

Voceros judiciales confirmaron a Télam que un hombre fue detenido como sospechoso de haber participado en el crimen de Julieta, aunque los investigadores no descartaban la intervención de otras personas.

Testigos y allegados a la víctima dialogaron con el medio local HolaSalta Noticias y precisaron que durante la noche de ayer se le realizó la autopsia y aún se esperan los resultados para establecer los motivos del fallecimiento.





Hasta el momento no hay detenidos. Sus amigas la despidieron con dolorosos mensajes en redes sociales. “Hoy me tocó ser la persona a la cual le arrebatan una amiga”, escribió una joven.

“Te pones a pensar y es un bajón ser mujer, porque tenés que vivir pensando en qué te va a pasar si salís a la calle, qué te vas a poner para no cruzarte a algún baboso y escuchar alguna tontera e imaginarte mil escenarios para ir viendo cómo podes actuar y defenderte hasta poder llegar a tu casa viva. Que ser mujer no te cueste la vida! Hoy es ella, pero mañana puedo ser yo. Por favor, que esto no quede en la nada. Nadie merece este final tan triste”, escribió otra amiga.





Entre las decenas de mensajes de dolor y conmoción, otra joven la recordó con cariño con un conmovedor video. “Nunca imaginé tener que hacer este video para vos. La que me acompañaba a las marchas para luchar por nuestros derechos. Aquí haremos todo lo posible para que se haga justicia, hermosa”, expresó.