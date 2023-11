MADARIAGA: Para el intendente “no se puede frenar” toda la obra pública

MADARIAGA





Esteban Santoro dio su posición con respecto a la idea del presidente electo Javier Milei acerca de reducir el déficit fiscal y frenar la obra pública -entre otros puntos- para poder conseguirlo.





“No se puede frenar a cero la obra pública porque hay muchas que ya están iniciadas, muchas que son necesarias. Pero además esas obras mueven el amperímetro de la economía del país y difícilmente se puedan hacer de forma particular. Si no vienen de la Nación o la Provincia no se pueden realizar obras de envergadura porque la coparticipación que recibimos es exigua, las tasas que se cobran no son las mejores y tampoco se pueden cargar sobre los vecinos”.





Y añadió que “en Madariaga se están haciendo obras de saneamiento (una planta depuradora), fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. No son obras suntuosas o faraónicas que podrían esperar o demorarse. Hay que dejar pasar este tiempo de euforia de los ganadores y el duelo de los que perdieron y que se vayan tomando las decisiones concretas. La situación económica del país es hoy muy grave, no avizoro buenos momentos en el futuro inmediato, y con Massa hubiese sido lo mismo”.