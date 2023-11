Los chats que comprometen a la maestra de La Plata denunciada por acosar alumnos menores

NACIONALES





La defensa de los alumnos que fueron víctimas de acoso sexual virtual (grooming) por parte de una maestra de 33 años en La Plata, comprometen todavía más a esta mujer que dictaba clases en la escuela N°58 de la ciudad platense.

Las nuevas pruebas fueron presentadas a la Fiscalía por el representante legal de la madre denunciante, quien confirmó ante los medios que posee elementos “probatorios y contundentes” que involucran a la docente en un hecho de abuso sexual simple y otro de amenazas calificadas. Ambas acusaciones se suman a la del grooming, como fue caratulada inicialmente la causa, tras considerarse que la mujer había acosado sexualmente a los menores en hechos que se circunscribían a través de las redes sociales.

Fuentes del caso indicaron que los episodios recientemente revelados surgieron en el marco de una relación sentimental que la docente habría entablado con uno de sus alumnos, de 12 años. Es a él a quien habría besado al tratarlo como “su novio”, además de celarlo y amenazarlo de muerte en caso de que quisiera separarse de ella.

Una de las fotos que habría enviado esta docente de La Plata denunciada por acoso sexual virtual sobre alumnos de 12 años.

“Le decía que si lo dejaba otra vez lo iba a matar. En cuanto a los abusos, en principio serían consistentes en besos, pero podría haber algo más. Estamos trabajando para dilucidar si existieron otras situaciones de ese estilo”, señalaron fuentes judiciales al respecto sobre quién ya fue desplazada de su puesto en la institución.

Si bien la mujer habría establecido un vínculo más estrecho con uno de los adolescentes, a quien además le enviaba fotos íntimas y le hablaba en tonos provocativos, también se escribía con más estudiantes. De acuerdo a los elementos que constan en el expediente, lo hacía por Instagram y WhatsApp y a todos les pedía borrar los chats.

“Hasta el momento las víctimas contabilizadas son tres, pero dada la naturaleza, la modalidad, el modus operandi de esta mujer y la cantidad de niños que tenía a cargo, no descartamos que haya más. De hecho, ya hay tres o cuatro chicos más de los que sospechamos por sus actitudes, que también podrían haber sufrido el acoso, las amenazas y los abusos por parte de esta maestra”, advirtieron fuentes del caso.

El descargo de la maestra





La docente apuntada se defendió de las acusaciones en su contra y señaló que sus perfiles sociales habían sido duplicados, por lo que no era ella quien se contactaba con los menores. Asimismo, esto fue desmentido por las madres denunciantes. “Hasta le enseñó a mi hijo cómo configurar el celular para que ya no tenga copia de seguridad, de manera que ahora no podemos recuperar conversaciones”, señaló la mamá de una de las víctimas.

En consecuencia, la maestra fue separada de su cargo. Además, el personal del gabinete psicopedagógico escolar se puso a disposición de las familias y los estudiantes para acompañarlos en el proceso.