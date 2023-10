Buscan intensamente a un joven que desapareció luego de dejar un mensaje desgarrador en sus redes sociales

NACIONALES





Familiares, amigos y allegados de Marcos Micael Aguilar, un joven de tan solo 24 años, han comenzado una intensa y desesperada búsqueda en la ciudad de La Plata y ciudades de la región.

La preocupación crece a medida que pasan las horas después de que Marcos publicara un mensaje desgarrador en su cuenta de Instagram y desapareciera sin dejar rastros.

En su mensaje, el joven expresó su angustia y desazón, manifestando que ya no encontraba sentido en su vida. Sus palabras transmiten una profunda tristeza, y en un momento de desesperación, incluso habló de su propia muerte, diciendo: "Me quiero morir y volver a nacer. Creo que es el peor sentimiento del ser humano y sin embargo a mí me está pasando en este momento".

A pesar de su sufrimiento, Marcos también alentó a los demás a no dejarse atrapar por la tristeza y expresó su amor hacia quienes siempre estuvieron a su lado: "Para las personas que siempre estuvieron conmigo, a las cuales les tengo un amor inmenso: les quiero", concluyó.

En medio de esta angustiosa situación, la familia de Marcos difundió una foto suya y ha solicitado ayuda a la comunidad para encontrarlo cuanto antes.

En una publicación, la familia escribió: "Cualquier información es útil. Por favor, es urgente", e incluyó el siguiente número de teléfono para contactarse: (0221) 15 303-7663.

También se brindó la opción de informar en la comisaría más cercana a su domicilio. La búsqueda de Marcos Micael Aguilar continúa, y sus seres queridos esperan ansiosamente su regreso sano y salvo.