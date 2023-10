Alquilar una casa en Costa Esmeralda cuesta el doble que un hotel all inclusive en el Caribe

Costa Esmeralda es un barrio cerrado lindero a Pinamar pero pertenece al Partido de la Costa. Si bien tiene 18 años de vida, su explosión se dio en los últimos años por la pandemia y hoy es una de las zonas más exclusivas de la Costa Atlántica, de ahí los precios.

Una casa, sin pileta, para seis personas tiene un valor que va de los u$s 3500 y u$s 4500 para la segunda quincena de enero, según datos de Costa Esmeralda Guests. Es decir, se paga u$s 300 la noche.

En Punta Cana, un hotel all inclusive cuesta la mitad. El resort Grand Bávaro Princess tiene un precio por noche de u$s 160. Mientras que en México, en Cancún la oferta promedio es de u$s 255 por día.

Hay que aclarar que los precios son por persona. Es decir, que una pareja gastaría lo mismo en un hotel all inclusive en el Caribe -con todas las comidas incluidas- que en una casa -chica para cuatro personas- en la Costa Atlántica.

"Los valores de los alquileres de las casas más exclusivas subieron respecto al año pasado. Hoy estamos tomando reservas por hasta u$s 8000 la quincena", contó Luisa Irigoyen, dueña de Costa Esmeralda Guests. Lo cierto es que el público es muy exclusivo y por ahora las reservas vienen contenidas. "La fecha más solicitada es para Año Nuevo y hoy tenemos un 50% reservado", explicó. El año pasado las reservas ya alcanzaban el 80% para esta época.

Para Luis Peralta, coordinador de la sucursal de JP Urruti en Costa Esmeralda, "los valores se mantienen igual que la temporada pasada en dólares".

Costa Esmeralda tiene un total de 16 barrios, con 3860 lotes suscriptos, dos paradores de playa, cancha de golf, su propio centro comercial y hasta un supermercado propio. Lindero a Pinamar, está ubicado en el kilómetro 380 de la ruta 11 y es una de las zonas favoritas de los políticos para pasar sus vacaciones.

Costa Esmerlada tiene los precios en dólares y por ahora, hay pocas reservas

El clima electoral y la crisis económica afecta el número de operaciones y las estadías. "Este año notamos que por lo menos tres familias se reúnen para alquilar una casa y compartir el alquiler. Antes eso no sucedía, a lo sumo había dos familias en una misma casa", explicó Irigoyen.

Otro de los cambios son los tiempos de reservas. Este tipo de casas suele alquilarse por mes o por quincena. Pero ahora muchos inquilinos buscan reservar por semana. Aunque son pocos los propietarios dispuestos aceptar periodos cortos.

"Las quincenas fuertes son las de enero, pero como diferencial este año se cerraron varios ya para febrero, cosa que generalmente se hace más a fin de año", explicó por su parte Peralta. Esto se da porque en febrero los precios bajan significativamente hasta un 50% su valor.

Cómo se establecen los precios

Los precios no solo son en dólares sino que se exige el pago en billetes estadounidenses. Además, como ocurre en otros balnearios como Pinamar y Cariló, se pide el 100% de reserva hoy para ocupar la casa en el verano.

La oferta de propiedades este año es mucho más escasa. Según las principales inmobiliarias de la zona la explicación es sencilla: los propietarios están esperando el resultado de las elecciones presidenciales para poner su inmueble en alquiler, mientras tanto la oferta es un 20% menor que la del año pasado.

"Los valores suben según el barrio en el que se encuentran ubicadas las casas, la cercanía al mar y a los paradores, y, obviamente, la capacidad y categoría de la vivienda", concluyó Peralta.