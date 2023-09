VILLA GESELL: Denuncian que el fallecimiento de un bombero fue a causa de una mala praxis

ZONALES





Por primera vez y a días del fallecimiento de Javier Timoteo, bomberos y ambulanciero de Villa Gesell, sus hermanas salieron a denunciar una mala praxis en el Hospital Municipal A° Illia al ser operado por divertículos y sufrir una descompensación durante ese procedimiento.

Timoteo de 42 años de edad, falleció el día 4 de septiembre, al empeorar en su estado de salud el cirujano y equipo médico del nosocomio local decidieron derivarlo al Hospital Sudamericano de La Plata, allí trataron de revertir su cuadro, sin poder lograrlo ya que su estado clínico era irreversible.

" A Javi lo operaron por divertículos, se encontraron con un tumor que extirparon, a consecuencia tuvieron que sacar parte de la vejiga, intestino, cerraron la herida pero dejaron una abertura de 7cm en el colón" , dijo una de sus hermanas. Este habría sido el desencadenante de una infección generalizada que llevó a Timoteo a la muerte.

Las hermanas Marta y Carmen Timoteo, hablaron con Minuto G, y pidieron que se informe “qué pasó” con el hombre. “Él entró caminando al hospital y nos lo devolvieron en un cajón" , " Era un chico sano, él se quería operar en Pinamar, el cirujano de cabecera lo convenció de operarse acá, le decía que tenía la UTI preparada, a las 24 horas de la intervención, lo pasaron a sala general y empezó a desmejorarse rápidamente", expresa Marta, además agrega que ante el gravísimo panorama clínico, este médico cirujano le dijo que Javier había desarrollado una neumonía bilateral, y que además podría tener sida", posteriormente ordenaron su traslado al Hospital Sudamericano que cuenta con mayor complejidad, " mi hermano entró en paro cuando lo subieron a la ambulancia para trasladarlo, estaba en estado crítico, a la clínica de La plata llegó casi muerto" declaran las hermanas, también agregan que en la mencionada clínica de La Plata, se constató que no tenía neumonía bilateral, sino una infección generalizada a causa de una fisura de 7cm en el colon, lo que provocó el derrame de material fecal a todo su organismo, provocando la muerte.

"Mi hermano sufrió mala praxis, queremos que se haga justicia por Javi, mi papá murió en condiciones similares en el mismo hospital, no lo denunciamos en ese momento porque teníamos miedo de perjudicar a Javi, no queríamos que se quede sin trabajo, pero ahora ya no tenemos nada que perder, queremos saber la verdad y que se haga justicia" .

Las hermanas Timoteo, exigen esclarecimiento y justicia, en las próximas horas realizarán la denuncia pertinente ante la justicia, además convocan a la comunidad geselina a qué las acompañen en una marcha de protesta que se llevará a cabo este día lunes 11 de septiembre a las 18.00 horas en la puerta del hospital municipal A° Illia de Villa Gesell.





Fuente: Minuto G