Sin Messi la Argentina goleó a Bolivia en La Paz

NACIONALES

La Selección argentina goleó 3-0 a Bolivia por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin Lionel Messi, el conjunto nacional superó a su rival y también a los casi 3700 metros de altura en los que está ubicado el estadio Hernando Siles de La Paz.

Los goles los hicieron Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González. Ángel Di María, el capitán por la ausencia de Leo, jugó todo el partido en gran nivel. Alejandro Garnacho hizo su debut oficial y quedó blindado para siempre.

Fideo fue una de las figuras del partido contra Bolivia y expresó: "Hicimos un partido perfecto, no cometimos errores y no nos metieron goles. Trabajamos como lo habíamos planeado y pudimos convertir cuando llegamos, que es lo más importante. La altura se siente, pero es algo psicológico. Nos vamos más que felices porque no le hicieron goles al Dibu".

Di María fue el capitán ante la ausencia de Messi y comentó: "Es hermoso, aunque fue más lindo contra Ecuador, cuando me la dio Leo. Que me entregue la cinta es algo único, inexplicable. Es lo más lindo del mundo. Intentó jugar hasta el último momento, pero tenía una molestia y no era necesario arriesgar".

Por último, se pronunció sobre los bolivianos que apoyaron a la Albiceleste: "Se habló mucho en la semana, pero es imposible que la gente de otros países no ame a la Argentina porque tenemos al mejor de la historia y es inigualable".