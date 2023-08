Un pitbull mordió a varios vecinos y un policía tuvo que balearlo en la cabeza para detenerlo

NACIONALES





Un oficial de policía baleó a un perro Pitbull que había atacado a varias personas, ayer por la tarde en Rosario, Santa Fe. Dos de las víctimas sufrieron heridas de gravedad por las mordidas y otras dos, leves. En tanto, el perro deberá ser intervenido por los disparos recibidos.

El hecho sucedió el domingo en Liniers al 1000 en la zona oeste de Rosario cuando el animal comenzó a atacar a varias personas en la calle. Tras el intento de los vecinos de contener de alguna manera al animal, un policía de civil se acercó y decidió dispararle con su arma reglamentaria y el animal quedó lastimado sobre la acera.

Todos los damnificados fueron llevados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y el perro, que sobrevivió a los disparos, fue enviado a una clínica veterinaria para ser intervenido.

Dos de las víctimas del pitbull terminaron con heridas profundas y tres de ellas, con mordeduras leves, informó El Esquiú. En tanto, el perro fue derivado a una clínica veterinaria donde será intervenido por los balazos recibidos.

El testimonio del oficial

“Sentí temor, pero prioricé la vida”, dijo Ezequiel a Cadena 3, el agente de 45 años que intervino y que hace 16 es parte de la fuerza.

El efectivo contó que circulaba con su auto por la zona cuando se equivocó de calle y vio lo que parecía un robo, por los gritos, y se detuvo. Fue entonces que se dio cuenta de que se trataba del ataque de un perro a varias personas.

“Yo bajé sin la pistola, la dejé en el auto. El animal me empezó a correr a mí, fueron cinco segundos eternos. Me metí en una camioneta, él también. Llegué al auto, metió la cabeza y me tiró el tarascón. Me dejó y agarró a un hombre, parecía un papel como lo zamarreaba. Le perforó una arteria, por eso había tanta sangre en el lugar”, describió.

“Agarré la pistola, busqué un lugar seguro, y le disparé en la cadera. Soltó al hombre y me quiso atacar igual, así que le disparé de nuevo. Todo buscando seguridad para no herir a nadie. Pensé que el perro me agarraba. Le disparé de nuevo. Y no paraba. El último disparo fue a la cabeza, pobre animal. Fue una locura”, dijo.

La palabra de los especialistas

Este hecho se da tras varios ataques, que se hicieron públicos, de perros de raza pitbull o dogo a niños y adultos, en algunos casos causándoles heridas mortales.

“Nos avisaron que había un perro agonizando con varios disparos de arma de fuego. Indicamos que lo carguen en un vehículo oficial y lo lleven a la clínica de Cossia, la única para asistir a un animal con esas heridas. El perro fue asistido y estabilizado”, dijo a Cadena 3 Daniel Ojeda, jefe de la sección Ecológica de la Policía de Santa Fe.

“El personal especializado tiene una preparación distinta al del personal de calle. Sin efectuar un disparo atrapamos pumas, o sea que a un can podemos contenerlo. Tenemos elementos especiales”, dijo.

“Hay que tratar de enlazarlo y no manipularlo ni agarrarlo del collar. Son animales potencialmente peligrosos. Si lo golpeamos, el animal se pone más agresivo y a la defensiva”, explicó sobre la situación en la que se actuó de manera inmediata.

“Hay una normativa en Rosario. Se los considera perros potencialmente peligrosos, hay que tenerlos registrados. El animal acá se escapó, hay una omisión de custodias”, dijo y advirtió: “Hay responsabilidad civil y penal, porque por negligencia del dueño hay personas mal heridas. Un caniche puede ser más agresivo que un pitbull, pero las mordidas son de menor gravedad”.