MADARIAGA: Aún no logran identificar a la víctima de la golpiza en manada que llegó a medios nacionales

MADARIAGA

El caso que mostró CNM el martes con un video que se volvió prueba judicial llegó a medios nacionales: un joven era golpeado por 7 en la Terminal de ómnibus de Urrutia y Belgrano.

El ataque en manada se produjo en las primeras horas del domingo a la salida del baile de el Club El León. Un día antes había existido una pelea similar en donde dos personas se enfrentaron a 15 en otro sector de la ciudad.

Hasta el momento, en una causa de oficio, la justicia identificó a 3 de los atacantes. El detalle es que no hay denuncia, la víctima no sería de la ciudad y no se sabe la gravedad de las heridas que recibió.

Aún se trabaja para poder dar con él para pedirle un relato de los hechos que sirva de impulso a la investigación.