MADARIAGA – PASÓ EN CNM 93.3: Carlos caro y Guillermina Eyras presentaron los ejes principales de su propuesta electoral

MADARIAGA

Esta mañana el precandidato a intendente de Unión por La Patria, Carlos Caro, estuvo en CNM 93.3 junto a quién lo acompaña en la boleta: la precandidata a concejal Guillermina Eyras. Ambos hablaron de la propuesta integral que presenta esta alternativa que deberá dirimirse en una interna con la boleta que encabeza Ciro Albarengo.

Ambos resaltaron la necesidad de escuchar a los vecinos en sus reclamos para poder definir distintas políticas de crecimiento y obras. En este sentido, Eyras que la referente del Frente Renovador, recordó que el Justicialismo fue fuerte a nivel local cuando las distintas corriente que lo confirman “cedieron” a sus pretensiones y entendieron que “la unión hace la fuerza”.

Caro dijo que “es el momento de volver a los orígenes” en donde se debe entender que el “escuchar” hace fortalecer a esta alternativa. Remarcó que en esta campaña los vecinos se acercan con problemas más allá de la bandería política y se las expresan porque buscan ser escuchados.

Entre otros temas remarcaron la falta de obras para extender el tendido de agua potable. Explicaron que desde la inauguración de la cisterna de agua no se conocieron mayores mejoras para ciertos vecinos que no cuentan con un servicio tan vital como lo es el agua. El precandidato a intendente indicó que no hubo nuevas instalaciones de canillas comunitarias que brinden alguna comodidad a los que precisan el agua corriente.

Guillermina agregó que hay muchas obras que requieren de consultar a vecinos. Puso como ejemplo algunos tendidos de asfalto en donde hay grandes extensiones de terrenos vacíos. Pidió repensar estos avances porque hay zonas en donde es más necesarios ya que los que habitan en los barrios, cuando llueve, quedan aislados sin poder ir a trabajar o a estudiar ya que no pueden salir.

“Hace falta una planificación de ciudad y de la sociedad con mirada sobre la comunidad. Se debe dar una mirada integral”.

Coincidieron en que se debe profundizar el diálogo con ciertos sectores. Como ejemplo colocaron a COEMA y expresaron los problemas que presenta el Alimentados 2 con recurrentes cortes en una gran parte de la ciudad. “Con respeto podemos llegar a soluciones concretas”, dijo Caro.

Además, destacaron el rol del gobernador Axel Kicillof y el compromiso con los 135 municipios a pesar del color político que gobierne. Así anticiparon la entrega de un tractor para la escuela Agraria, la construcción de una nueva secundaria y el aumento de la cantidad de horas de talleres y módulos. “La escuela busca contener”, argumentó Caro. Por eso, remarcaron la importancia de ampliar la Agraria ya que se requiere de más salones y espacios.

El tema del transporte también fue planteado ya que muchos vecinos expresan su queja por los recorridos y las deficiencias del servicio; tanto en lo local como en el traslado a Pinamar.