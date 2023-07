MADARIAGA: El Club Cosme cumple 100 años de historia

MADARIAGA









Finalmente llegó el día en el que la Comisión del Club comenzó a idear hace tiempo: los 100 años del Club Cosme son una realidad.





Habrá una serie de eventos durante este martes en la ciudad para festejarlo.









11:00hs Ofrenda Floral en Cementerio





18:00hs En la sede Avellaneda 375:





Recibimiento de invitados en Hall de Entrada

Firma de Pergamino Alegórico

Invitación a recorrer Museo "100

Años Cosme"

Descubrimiento de Placa Homenaje

Reconocimiento a ex Presidentes

Reconocimiento a ex Jugadores de todas las épocas

Reconocimiento a ex Flores del Pago y Buenas Mozas

-Presente a funcionarios Municipales, Clubes, Medios

Video Homenaje al club

Lunch y Mesa dulce

Corte Torta Aniversario y Brindis

Locución: Sebastián Alumán y

Martín Cimos





4 de Agosto 2023





Festival Cultural

Actuación Escuela de Tango Ideas del Corazón

Actuación Coro Municipal

Actuación Camerata Madariaga





20 de Agosto 2023





- Gran Almuerzo del Centenario

Show en Vivo





2 de Septiembre 2023





Gran Baile Popular del Centenario





11 de Noviembre 2023





Gran Peña Centenario

39 Fin de Semana de Abril de 2024

5to Festival de Jineteada y Baile de la Patria Gaucha





Un poco de historia





Don Cosme Martino, llegó a la Argentina junto a un hermano, provenientes de Nápoles (Italia) cuando tenía alrededor de 10 años. Se instaló en Salto (Entre Ríos), luego en Gral. Guido y finalmente en 1908 llegó al recién fundado Pueblo y Colonia de Divisadero, hoy Madariaga.



En la esquina de Avellaneda y Moreno instaló su negocio de peluquería, juguetería, librería y fotografía, al que después agregó la imprenta, fundando el semanario El Pueblo.



En Madariaga formó su familia, junto a Doña Isabel tuvieron siete hijos: Cosme Nicolás (Pichón), Oscar, Chino, Cocó, Haydeé, Julia y América.



La esquina de Cosme fue un punto de encuentro para los niños de la época, allí Don Cosme organizaba carreras de bicicletas y partidos de fútbol y siempre tenía galletitas, golosinas, globos para regalarles.



Un 25 de julio del año 1923 Don Cosme marcó la historia del deporte madariaguense. Les regaló a un grupo de pequeños (entre los que estaban sus hijos y sobrinos) unas camisetas color verde y rojo para que jugaran un partido de fútbol en la puerta de su negocio. Este gesto marcó el nacimiento del Cosme Sporting Club. Él y su familia fueron pilares del Club.



Don Cosme, amante de la música y el deporte, será recordado siempre como una persona emprendedora, de espíritu solidario y bondadoso, que realizara un invalorable aporte a la cultura madariaguense.



Recuerda América Martino de Abineme: “Mi papá era muy bueno. No me acuerdo haberlo visto enojado nunca.

Antiguamente los hombres vestían saco, pantalón, camisa y sombrero – papá no usaba sombrero. Un día mi papá fue al banco y cuando volvió mi mamá le pregunta: “Cosme, ¿y el saco?”. Y mi papá le dice: ‘Ah… había un viejito que tenía frío y se lo regalé’

Y era muy ingenioso. Mi papá vendía anteojos en el negocio. En esa época no había oculista en Madariaga y mucha gente de campo le compraba. Él tenía la costumbre de probárselos haciéndoles leer el diario. Pero si alguno no sabía leer, le probaba los anteojos haciéndole enhebrar una aguja. Ese era mi padre”