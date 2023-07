MADARIAGA: Carlos Caro se comprometió a profundizar los contactos con Provincia para conseguir obras de importancia para la ciudad

MADARIAGA





El precandidato de Unión por la Patria que deberá dirimir su postulación en una interna en las PASO, Carlos Caro, habló de las obras que pretende para la ciudad en caso de ser electo.





Si bien aclaró que su campaña no se centra en demostrar las deficiencias del oficialismo fue crítico en algunas de las acciones que ha ejecutado Esteban Santoro en el municipio.





Hablo de “propuestas concretas que se puedan realizar” y de coincidencias en ciertos temas con la política ejecutada. No obstante, consideró que se debe dar un debate acerca de la importancia de ciertas ejecuciones.





“Madariaga no podría realizar obras si no cuenta con fondos provenientes de Nación o Provincia. Lo que se precisa para tener más obras en Madariaga es una gestión aún más eficiente con los fondos Publicos. Se nos dice que la hay pero se puede ser más eficiente. No nos podemos olvidar que pagamos un techo dos veces por una voladura”





Fue claro al hacer mención a lo ocurrido en la Casa de la Cultura. Dijo que existe eficiencia en los trámites pero no así en la verificación del trabajo realizado.









“Hoy tenemos una obra de pavimento en la calle Além. Podemos diferir si era o no prioridad. Avalamos la obra pero no es de la misma característica que la mano más antigua. Es un pavimento de 7 centímetros es un asfalto líquido que no es hormigón

Del otro lado hay una malla asfáltica. El tránsito pesado no va a poder circular porque vamos a tener inconvenientes como en calle 8”





Explicó que la Calle 8 ya comenzó a mostrar problemas por el paso de vehículos pesados con la aparición de ondulaciones.





“Es necesaria una inversión bien realizada

En este sentido hubiera sido más conveniente ampliar la Rivadavia y pensarla para camiones. Nosotros pensamos en eso.

El intendente había planteado asfaltar la Catamarca y es una buena opción pero también hay que pensar asfaltar el camino por detrás del modelo para el ingreso de camiones jaula a la Feria 1”.





Explicó que se debe pensar el crecimiento de la zona urbana con obras de calidad y que eso se logra evaluando lo más conveniente y de larga duración en su vida útil.