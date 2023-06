Le robaron la moto a un repartidor y ahora pide ayuda: “Me quedé sin laburo”

NACIONALES





Nicolás trabaja como repartidor desde hace menos de un año y es el sustento de su familia. En las últimas horas, el chico de 25 años fue víctima de un robo brutal cuando entregaba mercadería en González Catán. Dos delincuentes lo sorprendieron por detrás, le apuntaron con un arma y se llevaron su moto, que es su principal herramienta de trabajo.

El hecho ocurrió el martes cerca de las 19.30 y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. El repartidor estaba por entregar el pedido en una casa cuando se tiró de la moto y cayó al piso al ver que dos motochorros se abalanzaron para robarle.

Según se puede ver en las imágenes a las que accedió TN, Nicolás primero le tiró con un casco para ver si podía frenarlos. “Cuando me muestran el arma me bajé de la moto. Agarré lo que tenía en la mano, que era el casco. Se lo tiré y cuando se dieron vuelta me presentaron el arma otra vez”, le dijo al periodista Sebastián Domenech.





Al ver que los delincuentes huían a pie con el rodado, ya que no podían encenderlo, Nicolás le pidió ayuda a un vecino y comenzó a perseguirlos, hasta que llegó a una calle de tierra y se apagaron las luces. Ahí decidió resignarse.

“La moto no prendía y hacen lo que pueden para encenderla. Cuando finalmente la prendieron, los corrí. Después un conocido mío vio lo que me pasó y los perseguimos por siete u ocho cuadras. Después doblaron por una calle de tierra, pero cuando los tenía cerca en el barrio se cortó la luz. Dije ‘ya fue’, y me di la vuelta”, contó.

Cómo ayudar a Nicolás para que pueda volver a trabajar

La moto era la herramienta que le permitía a Nicolás salir todos los días a ganarse la vida. Ahora, que perdió todo, busca ayuda para poder volver a trabajar.

“Yo vivo con mis papás, que son jubilados y trato de ayudarlos con lo que puedo. Ahora no tengo como entregar pedidos. Necesito comprar una moto nueva y toda la colaboración que se pueda, es más que bienvenida”, expresó el repartidor en medio de la angustia.

Por ese motivo, Nicolás puso a disposición su cuenta de Mercado Pago para aquellas personas que quieran ayudarlo a poder comprarse un nuevo vehículo. Su alias es “nicoacosta.”, a nombre de Martín Nicolás Izquierdo Acosta, y su mail nicolasflor969@gmail.com.