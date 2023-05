Rescatan en Balcarce dos tigres de bengala en cautiverio y los trasladan a Jordania

ZONALES

La Policía Federal Argentina (PFA) procedió este jueves al rescate de dos tigres de bengala que se encontraban en cautiverio en un predio rural de la localidad vecina de Balcarce.

El avance de una investigación dirigida por el juez federal Santiago Inchausti permitió concretar el rescate y evacuación de dos tigres de bengala que se encontraban en un campo de condiciones precarias.

Se trata de la segunda etapa de una investigación que inicialmente permitió rescatar a más de 300 ejemplares vivos de fauna silvestre y que frustró meses atrás la llegada de un oso gris. En el lugar, aún permanecen siete ejemplares de pumas que aguardan un espacio para ser alojados.

El operativo de este jueves estuvo encabezado por efectivos de la delegación Mar del Plata de la PFA, personal de la Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, junto a un equipo de veterinarios de la organización mundial de bienestar animal "Four Paws".

Una vez sedados por el equipo de veterinarios, los dos tigres de bengala rescatados fueron colocados de manera segura en cajas para ser trasladados en un camión hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde partirán esta medianoche en un vuelo de Turkish Airlines con destino a Jordania, en Medio Oriente.

"Four Paws" es una organización mundial de bienestar animal con sede en Viena, Austria, la cual se enfoca en mejorar las condiciones de vida de los animales, rescatando y protegiéndolos, por ese motivo se dispuso que la organización sea la encargada de realizar el traslado seguro de los felinos rescatados hacia el santuario denominado Al Ma'wa for Nature and Wildlife de Jordania, donde cuenta un espacio de 110 hectáreas y un recinto específico para cada especie que garantiza que los animales tengan suficiente espacio y las condiciones adecuadas que mejor se adapten a sus necesidades naturales.