MAR CHIQUITA: El intendente Jorge Paredi pidió por más años de gestión de Axel Kicillof

ZONALES





El intendente de Mar Chiquita Jorge Paredi fue entrevistado por Radio Mitre Mar del Plata en el segmento "Voces de la Región" del programa "UPM". "Es una política de Estado el tema habitacional", sostuvo.

"Estuvo el ministro Agustín Simoni de Hábitat y en esta recorrida vimos el avance de las obras", detalló Paredi. "En tres años y medio de gestión entregamos ya 132 viviendas gracias al apoyo del Estado nacional y el Estado provincial", agregó.

"Mar chiquita después de cómo lo encontramos se podría comparar con el modelo de gobierno anterior lo tienen excluido el tema de la vivienda, por eso no se terminó ninguna vivienda de las que estaban esperando los vecinos", puntualizó sobre el tema en cuestión con una fuerte crítica al gobierno de Cambiemos.

Sobre el recambio de pavimentos sobre la autovía 2 dijo que "hemos podido notar aquellos que hemos transitado la ruta en el último tiempo que hay varios tramos licitados entre Dolores y Mar del Plata; lo hablamos con YZurieta. En lo que concierne al distrito de Mar Chiquita distintos tramos de recapado o cambio de pavimentos en este momento se está ejecutando entre Mar chiquita y Mar del Plata recapado en muchos lugares".

En cuanto a obras, el jefe comunal valoró el avance de la obra de la doble mano entre Villa Gesell y Mar Chiquita anunciado por el gobernador Kicillof: "son 72 kilómetros y un pedacito del canal 5 de General Madariaga; esos 72 kilómetros van a cambiar totalmente la vida en esa zona y permite seguridad y turismo, al campo, que faltaba de la ruta 11; el gobernador Kicillof atiende a todos los intendentes y sus necesidades y realmente necesitamos 4 años más de su gestión, por lo que mi pedido es para que logre la continuidad que merece".

Por último, Paredi dijo que en el marco electoral, "estamos esperando al candidato presidencial de nuestro espacio", no quiso confirmar su reelección en el distrito al mencionar que "la decisión mía es una acción personal que la voy a tomar en el curso de este mes, pero creo no creo que me vaya a un café literario".