Asaltaron a un taxista y le desfiguraron la cara con una botella rota

NACIONALES





Un taxista de 49 años fue víctima de un violento asalto en las primeras horas del Día del Trabajador, mientras conducía su auto por la zona del barrio Bella Vista en la ciudad de Córdoba. Una pareja se subió a su coche y, en medio del recorrido, le cortaron la cara con una botella para robarle el celular.

“No sé cómo sentarme en el taxi y cargar a alguien, qué es lo que va a pasar”, lamentó el chofer tras el ataque, en diálogo con TN. Y remarcó: “Pero tengo que salir, tengo familia y hay que seguir adelante”.

De acuerdo a su relato, los delincuentes fingieron ser pasajeros y lo tomaron cerca de un boliche ubicado sobre la calle Julio A. Roca al 1.000 para ir, supuestamente, hasta el centro de la capital. Sin embargo, en el camino, le dijeron que tenían que pasar primero por un lugar en el barrio Bella Vista para buscar un dinero, y fue entonces cuando el chofer cayó en la trampa.

Solo la mujer se bajó cuando frenaron, mientras que el hombre que la acompañaba se quedó dentro del taxi. “Habremos estado 10 minutos parados y entré a sospechar. Él le chiflaba para que se apurara y en un momento giro para ver el espejo de mi izquierda cuando él se lanza con la botella y me hace un corte en la cara que debe ser uno de los más profundos”, recordó Sergio, el conductor.





Y agregó: “Tenía el auto en marcha, pongo primera, arranco fuerte y lo desestabilizo. Pero no puedo doblar porque se me va el auto y clavo los frenos fuerte, con decirte que se me reventaron y quedó sin frenos, y eso lo trae para adelante”.

El delincuente aprovechó ese momento para arrebatarle el celular, pero antes de que pudiera robarle algo más, Sergio volvió a acelerar y como la puerta había quedado medio abierta el sujeto salió despedido del auto.

Como resultado del incidente, el taxista fue trasladado de urgencia el Hospital Misericordia, donde le hicieron 13 puntos en el rostro y cinco en un brazo. Pero además, ahora carga con el miedo salir a calle y exponerse de nuevo a ser víctima de la inseguridad.

“Ahora no sé cómo sentarme en el taxi y cargar a alguien, qué es lo que va a pasar”, dijo la víctima. Tras la radicación de la denuncia, la Policía detuvo a la pareja que participó del asalto.