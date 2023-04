(VIDEO) “Abuela mechera” entró a robar a un local de ropa y quedó filmada por las cámaras

NACIONALES





Una mujer mayor fue filmada el sábado pasado en un local de ropa en Córdoba capital cuando robaba unas camperas. La señora estaba acompañada por una joven que le hacía de pantalla. “Quedamos sorprendidas con esta abuela. Decía que le dolía la rodilla y por eso caminaba mal, pero tenía una prenda escondida”, contó la dueña del negocio.

El robo, que fue filmado por las cámaras de seguridad y cuya modalidad es la del “mechero” porque sustrae de a poco evitando ser visto, ocurrió en un local de la calle Ituzaingó al 685 de barrio Nueva Córdoba.

“El sábado, nos visitaron esta señora, una abuela, con la que supuestamente sería su hija y nos sorprendió por la experiencia con la que guardaba las cosas”, dijo la dueña del local, Natalia Álvarez, al medio Cadena 3.

“Nos dejó impactadas, porque ya no se puede confiar en nadie. Si bien no hay una cara para ser mechera, no lo esperábamos de una señora mayor”, dijo.

Natalia contó cómo fue la secuencia del robo y explicó que “simulando que veían y se probaban pantalones, la señora mayor tomó una prenda y, cuando nadie la vio, la escondió debajo de su falda”. Luego, la joven agarró un pantalón y fue entonces que con su compañera comenzaron a hablar con las vendedoras.





“La señora mayor les hablaba, las distraía, les contaba que se había golpeado la rodilla y que por eso caminaba mal. Rengueaba porque tenía una prenda escondida”, relató.

Tras ello Natalia detalló que luego las mujeres volvieron a elegir un pantalón para probarse y nuevamente agarraron una campera y la guardaron entre la ropa. Cuando se fueron, las vendedoras vieron que había dos alarmas en el piso de los cambiadores, por lo que dedujeron que las mujeres se probaban las prendas solo para sacarles ese aparato.

“Las camperas cuestan 30 mil pesos cada una: una es de símil cuero y la otra, de gabardina con apliques. Son las prendas más caras, así que sabían lo que hacían”, cerró.

Las dos mujeres aún no fueron identificadas, pero ya se realizó una denuncia ante la Policía. Se espera que con la difusión del video las imágenes circulen y las autoridades puedan dar por las responsables.