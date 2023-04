Santiago Maratea contó con cuántos millones se quedará por la colecta en Independiente y se armó un revuelo

NACIONALES





Independiente vive horas dramáticas, no sólo porque en la parte deportiva no encuentra respuestas sino también porque desde lo dirigencial y económico falla de forma sistemática. En este contexto, Santiago Maratea inició una colecta para equilibrar las finanzas y, entre tanta polémica, dejó en claro cuántos millones recibirá por su condición de fiduciario.

Desde el momento que se anunció la donación, la sociedad estableció el ya trillado debate: ¿Con cuánto dinero se queda?; ¿Lo hace por amor al arte?; ¿Hay un lavado de dinero posible?. La mayoría de las respuestas ya las había develado en la conferencia de prensa del último jueves, aunque este fin de semana se encargó de señalar cuánta plata recibirá por liderar la colecta.

Habitualmente se encarga de subir historias a su perfil de Instagram para actualizar el número, y también con el afán de incentivar a sus seguidores a que sigan destinando para la noble causa. En las últimas horas, además, dialogó con los internautas para derribar mitos y afianzar verdades.

Un usuario le consultó cuánto porcentaje se quedaría, y no dudó en responderlo. "Yo me llevo el cinco por ciento. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo. O sea el costo de los abogados, contadores y trámites. Estoy tan sorpresa como todos ustedes", inició. Y agregó: "Si juntásemos $ 8800 millones, yo ganaría 400 millones. Es una locura. Me dijeron 'vos tenés que decir que es una obligación legal', debo decir que estoy sorpresa. Me enteré de esto al firmar", comentó a continuación.

El joven influencer continuó en su video y comentó que se comprará "una casa" con lo recaudado por el aporte genuino de los hinchas del Rojo y de otros clubes. "Dicen que el fideicomiso no está inscripto porque los periodistas quieren que lo muestre. Saben cómo son los periodistas. Se los pasás, después lo editan, ¿por qué voy a confiar en los periodistas?", apuntó. "Escuché un rumor que la AFIP quiere elevar el caso pero no sé a dónde. Yo me llevo bien con la AFIP porque pago mis impuestos. La gente que transfiere más de 170 mil pesos debería explicar los fondos, pero bueno, todo bien, qué sé yo...", ironizó.