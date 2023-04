Salía del colegio, la balearon para robarle el celular y la mochila: Está grave

NACIONALES





Una adolescente de 15 años fue gravemente herida de un balazo en el abdomen por un delincuente que le robó el celular y la mochila cuando regresaba de la escuela a su casa de la zona oeste de la ciudad de Córdoba, informaron hoy fuentes policiales.





La joven se encuentra en estado crítico, aunque estable, en la sala de terapia intensiva del hospital Eva Perón, de la capital provincial, donde fue sometida a una cirugía en las últimas horas, informaron fuentes médicas.





El hecho ocurrió ayer el barrio Los Filtros, cuando la adolescente llegaba a su casa tras asistir a clases en el colegio Nicolás Copérnico y fue abordada por un delincuente que la baleó para sustraerle la mochila y el celular.





Al escuchar el disparo, el padre de la víctima salió a socorrerla y la llevó al hospital situado en el barrio Las Violetas.





”Le han pegado un tiro en la panza, en el intestino grueso y fino, dos horas duró la cirugía, dijeron que está fuera de peligro, pero que va a dormir entre 10 y 11 horas”, dijo Bernabé, el papá de la joven, a los medios locales.





”Pude entrar a verla, pero lo único que falta es que se despierte. Le dije al doctor que quisiera hablar con mi hija, pero me dijo que no iba a poder porque no la querían despertar”, expresó el hombre, y agregó: “Nunca pensé que me iba a pasar, pero pasó”.





Las fuentes agregaron que tras el asalto el delincuente escapó corriendo y por el momento no fue identificado.





En la causa interviene la fiscalía de Instrucción 4 de Córdoba, a cargo de Liliana Copello.