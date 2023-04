Murió Guillermo Calabrese, el reconocido chef que se destacó en Cocineros argentinos

NACIONALES





El chef Guillermo Calabrese, uno de los integrantes más consagrados del plantel del programa de la TV Pública Cocineros argentinos, falleció esta madrugada a causa de un paro cardíaco, según confirmaron desde su entorno familiar.

Calabrese, quien había renunciado al famoso ciclo de cocina en 2020, estuvo cerca de un año fuera de la televisión, hasta que en 2021 se incorporó a la grilla de Canal 9 con un programa propio, Qué mañana con Cala.





Luego de conocerse la noticia, sus allegados informaron que como Calabrese vivía en Pilar y hoy muy temprano debía realizar una grabación en el canal, prefirió pasar la noche en la casa de su hija, en Palermo. Fue allí que falleció.

De acuerdo con fuentes de la Policía de la Ciudad, cerca de las 3.15 de hoy, la hija llamó al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para que asistiera a su padre porque se encontraba descompensado. Al llegar, los médicos constataron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio no traumático y tras realizar las maniobras del caso, no lograron reanimarlo.

El estado de salud de Calabrese y su muerte

El director del Hospital General de Agudos J. A. Fernández, José Ignacio Previgliano, dijo hoy en Telenueve al amanecer (El nueve) que Calabrese se había realizado unos chequeos que indicaban que su salud no estaba bien.





“Se había hecho un chequeo los días anteriores y no le habían salido del todo bien los valores”, comunicó Previgliano.

“Hasta ayer estuvo trabajando en televisión. Esto fue lo que se llama una muerte súbita. Seguramente él era un nombre con factores de riesgo cardiovascular, era diabético, obeso y son factores de riesgo que pueden conducir a esto, a una muerte súbdita”, explicó.

Con respecto al momento en el que fue atendido por los médicos en la madrugada, el profesional dijo: “Se le hicieron todas las maniobras de resucitación que resultaron infructuosas y se lo declaró fallecido a las 2.30″.

En la investigación de la muerte interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 a cargo de Laura Belloqui.

Calabrese y la escuela con el Gato Dumas

Guillermo Calabrese nació el 5 de octubre de 1961 dentro de una familia con raíces sicilianas. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio La Salle y luego comenzó la carrera de Medicina. No obstante, a los 25 años decidió dejarla y se acercó al reconocido chef Carlos “Gato” Dumas y le pidió ser su discípulo.

Comenzó como empleado de limpieza en la cocina de uno de los restaurantes de Dumas y llegó a ser jefe de cocina en solo tres años. Más adelante, junto a su maestro, fundó El Gato Dumas Colegio de Gastronomía, en el cual tuvo el cargo de director académico general.

En su carrera en los medios, pasó por muchos canales de televisión junto al “Gato”. Ya tras la muerte de Dumas, se destacó por formar parte del ciclo de la TV Pública Cocineros argentinos, ícono de esa señal, donde fue uno de los chef más queridos por el público y quien tenía la voz de la experiencia.

En marzo de 2018 protagonizó una polémica cuando se sumó a una banda invitada que tocó una canción en la que se insultaba al entonces presidente, Mauricio Macri. Tras pedir disculpas, continuó en el ciclo hasta 2020. Luego de 12 años en uno de los programas más vistos en la TV Pública, decidió apartarse, según había informado él, por una “desavenencia contractual” y porque sentía que debía dar vuelta una página de su vida.

Meses después comenzó con ciclo propio, Qué mañana con Cala, donde a lo largo de dos horas realizaba sus recetas y recibía invitados. Al comenzar ese ciclo, en 2022, se había mostrado emocionado por volver a Canal 9 ya que, en esa señal en 1997, había dado sus primeros pasos frente a cámara junto a Dumas.