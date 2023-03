MAR DEL PLATA: Ataron un cable a ambos lados de la calle y casi decapitaron a un motociclista

ZONALES





Un matrimonio que circulaba en moto este domingo al atardecer por el Barrio Belgrano, sufrió varias heridas al chocar contra un cable que de manera intencional, estaba atado entre dos postes en medio de la calle. El grueso cable estaba colocado a la altura de la cabeza y de milagro no ocurrió una tragedia.

“Iba en moto con mi esposa por la calle que es salida del Autódromo, a unos 100 metros de la escuela, cuando de repente se me cruza un cable a la altura de la cabeza: alcancé a agacharme pero por el impacto, nos tiró a los dos al piso. Iba despacito, como a 40 (km/h) porque sino, me corta la cabeza”, contó a 0223, Federico Vizcaíno (29), una de las víctimas del choque.

El joven recordó que el fuerte impacto, lo dejó aturdido y dolorido unos instantes sobre el suelo de la calle de tierra. “Cuando veo al cable, freno y me alcanza a pegar en el casco. Por la potencia, nos tira a los dos. A mí me pegó en el cuello y casi me desmaya. Y a mi esposa le pegó en el brazo y le fisuró una costilla. Tuvimos que ir a la guardia de la Clínica Pueyrredon, donde el médico me dijo que si iba rápido, me decapitaba”, manifestó.

“Yo suelo pasar por ahí, cuando voy a ver a mi mamá que vive en Batán y nunca había visto un cable. Lo ataron a un poste de luz y a un palo de un alambrado. Por el impacto, rompí el palo. Lo hicieron a propósito para robarle a alguien. Cuando volvimos para nuestra casa, todos lastimados, unos 15 pibes estaban en medio de la calle. Tuve que acelerar porque nos querían cerrar el paso. Seguro fue para robar pero se les va la mano, porque pueden matar a alguien. Si iba fuerte me corta la cabeza”, razonó.

El motociclista no quiso efectuar la denuncia policial.