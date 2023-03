MADARIAGA: La multa a Costa Azul por $5.000.000 representa a menos de dos días de facturación de la empresa

ZONALES





La compañía de colectivos Costa Azul fue multada por el Juzgado de Faltas de Madariaga y se la instó a abonar $5.000.000 por violar la Ley Nacional 24.240 al aplicar aumentos en los boletos a Pinamar y Villa Gesell días antes de las fechas habilitadas por el Ministerio de Transporte y por hacerlo sin avisarle a los pasajeros.

La empresa, cuyo nombre es Transporte 12 de Octubre SRL, incumplió con lo establecidos en los meses de junio y julio de 2022 cuando se advirtieron dos aumentos intempestivos en los boletos de la Línea 216.

A través de la medida dictada por la OMIC, se intimó a Costa Azul a acreditar la resolución del Ministerio de Transporte que los autorizaba a aplicar tales aumentos, así como haber brindado la información fehaciente con la antelación suficiente a los pasajeros.

Si bien en un primer momento la empresa se presentó solicitando una prórroga para reunir la información solicitada y presentar un informe económico, posteriormente, se llamó a silencio.

Paralelamente la OMIC solicitó la intervención del Ministerio de Transporte, desde donde se realizaron las fiscalizaciones correspondientes labrándose actas de infracción al comprobar los aumentos denunciados por la Dirección de Defensa del Consumidor de nuestra ciudad.

Según aclaró la Directora del área, Milagros Zannini, “Costa Azul es la única empresa que realiza los traslados desde y hacia Madariaga, Pinamar, Valeria del Mar y Villa Gesell. Eso hace que los pasajeros se vuelvan rehenes de las conductas ilegales de esta empresa, que aplica aumentos no permitidos en temporada de verano, vacaciones de invierno y fines de semana largo, justamente donde se incrementa el caudal de gente que concurre a trabajar. Muchos vecinos se han quedado sin viajar en esas fechas, perdiendo el presentismo en sus trabajos, turnos médicos, etc. porque llegaron a la parada con el dinero justo para el boleto y no habían sido informados del aumento. Entonces no solo les causa un grave perjuicio en los intereses económicos a los usuarios de la línea, sino que se evidencia un trato totalmente indigno para con todos ellos.”