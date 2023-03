LA REGIÓN: Martín Yeza y José Rodríguez Ponte apoyaron la decisión de Mauricio Macri

ZONALES

Los intendentes de Pinamar, Martín Yeza, y el General Lavalle, José Rodríguez Ponte, fueron los primeros de Juntos por el Cambio de la región en expresarse acerca de la decisión que anunció Mauricio Macri de no ser candidato a presidente en las próximas elecciones de este año.

Yeza dijo que “En los últimos años desarrollé una relación de admiración con Mauricio, lo de hoy me pone triste porque siento que nos perdemos al mejor en su mejor momento, pero como lo respeto también entiendo lo que significa su decisión: no es solo cuestión de tener al mejor o no, es que las personas que son parte de un equipo den su mejor versión, se esfuercen y luchen por el cambio que merece la Argentina, y eso también viene con que vamos a tener que resistir los embates de un sistema que va a hacer todo lo posible, incluyendo la violencia social para impedirlo. Si no estamos Juntos y Por el cambio no va a pasar”.

El mensaje continuó con un agradecimiento y un llamado a los dirigentes del espacio a que estén “a la altura de la decisión”.

En tanto Ponte calificó de “esperanzador” el mensaje para toda la clase política.

“No soy Macrista ni del Pro pero su mensaje es esperanzador para revivir a la clase política. Digo ello porque comparto su repudio a los liderazgos mesiánicos. A esos caudillismos que en el fondo son conservadores, que encierran solamente una forma de hacer negocios para un grupo de amigos o simplemente para sacar ventajas del Estado sea un puesto, un subsidio o alguna prebenda. Que no tienen vocación de servicio que su pretensión solamente es servirse de la política para sus propios fines individuales engañando y frustrando las expectativas del pueblo que lo vota más algo que es peor aún infunden temor ya que suelen ser personajes vengativos.

Pese al liderazgo que indudablemente ejerce Macri sobre sus seguidores es positiva la apertura que hace a jóvenes que luego el pueblo decidirá si son honestos y conforman el ideario de sus convicciones.

Por otra parte, su mensaje apunta a un problema grave de nuestra sociedad que atraviesa instituciones de todo tipo cooperadoras, clubes, cooperativas, asociaciones civiles, sindicatos, partidos políticos, cuyos dirigentes se eternizan en los cargos de dirección no capacitan ni organizan recambios que fortalezcan al colectivo que dirigen provocando desinterés en la participación ciudadana en general. Por tales motivos considero un mensaje positivo y ejemplificador para toda la ciudadanía”.