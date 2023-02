Un nene de 12 años murió de gastroenteritis mientras dormía

NACIONALES





Un caso conmocionó a la ciudad de La Plata. Un nene de 12 años murió mientras dormía tras ser diagnosticado que padecía gastroenteritis. Según la familia de la víctima, el chico recibió atención en dos hospitales, pero ambos lo enviaron de vuelta a su casa y falleció cuando estaba durmiendo.

Todo comenzó el domingo pasado en la ciudad bonaerense de La Plata. Un chico de 12 años, identificado como Rodrigo Ortíz, amaneció con molestias. Tenía dolor de panza y vómitos, pero su cuadro no parecía ser grave.

De igual modo, los padres del nene decidieron llevarlo al Hospital Gutierrez de La Plata para así descartar que sea algo para preocuparte. Los médicos del hospital que lo atendieron al menor les dijeron que sólo tenía gastroenteritis y lo mandaron de regreso a su casa. "Le dijeron que el dolor era normal, que había que hidratarlo y que le den mucha agua”, sostuvo Cynthia, madrina del nene.

No obstante, pasaron las horas y las molestias que padecía se intensificaron y, ante esto, los padres optaron por llevarlo a otro centro de salud a Rodrigo. En esta segunda ocasión, pasó en la noche del domingo, donde los padres lo llevaron al Hospital de Niños de La Plata. En el segundo centro de salud también el diagnóstico fue el mismo: le dijeron al nene que tenía gastroenteritis y le recomendaron sales para hidratarlo.

Cerca de las 8 años del lunes, la madre del chico fue a despertarlo y lo encontró muerto en la cama de la habitación de su casa, ubicada en la localidad de Tolosa. “Yo esperaba que me dijeran que lo internaban, que lo iban a dejar en observación, pero no. Me mandaron de vuelta a mi casa y pasó esto”, expresó la madre.

En ambos centros de salud el diagnóstico fue el mismo: una gastroenteritis leve. Luego, el niño fue enviado de regreso a su hogar por segunda vez, pero no logró sobrevivir. “Están destrozados”, aseguró Cynthia Díaz. Además, indicó que durante la madrugada de este martes estará el resultado de la autopsia al cuerpo del nene.

La mujer aseguró que su hijo “no fue atendido como debía” y que le advirtió a los médicos que se trataba de una situación urgente. “Yo lo veía mal, se desmayaba. Cuando llegamos a uno de los hospitales pedí una silla de ruedas porque se caía. Me dijeron que estaba bien, que se caía de tanto vomitar, que estaba débil”, aseguró.

Por último, la familia del chico realizó una denuncia por abandono de persona en ambos hospitales. Además, aclararon que ningún otro familiar padeció de vómitos, diarreas o dolores estomacales en los últimos días. En tanto, la investigación quedó en manos de la UFI Nº7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, y la caso fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.