La televisión modifica su programación por la sentencia del crimen de Fernando Báez Sosa

NACIONALES





Este lunes, los canales de televisión abierta cambian su programación para cubrir el veredicto del crimen de Fernando Báez Sosa que dará el El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. Está estipulado que a las 13 horas los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari resuelvan la responsabilidad de los ocho imputados: Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi.





El Ministerio Público Fiscal y los abogados de los padres de la víctima, Graciela y Silvino, pidieron que a los acusados se los condene por “homicidio doblemente agravado”, que prevé prisión perpetua. Por su parte, la defensa solicitó la absolución, sin embargo planteó que, en el caso de no ser concedida, se tenga en cuenta el homicidio en riña o preterintencional u homicidio simple con dolo eventual.





Debido a la gran expectativa que se generó alrededor de este caso, Telefe decidió levantar este lunes el ciclo Ariel en su salsa y extender el programa A la Barbarossa hasta las 11:45 horas. A su término, emitirán Flash de Noticias, con la cobertura del tema hasta las 13. Luego, arrancará El Noticiero de la Gente.





En el caso de América la mañana empieza a las 6 con el clásico noticiero Buenos Días América de Antonio Laje y el magazine EPA! con Nicolás Magaldi. A partir del mediodía, Laje regresa para cubrir el fallo de Báez Sosa con un especial de BDA hasta las 16. Se levanta Intrusos, y A la tarde irá en su horario habitual con la conducción de Karina Mazzocco, pero siguiendo todo lo que ocurra en Dolores. A continuación, seguirá América Noticias y la programación habitual.





El Trece arranca la mañana con el noticiero Arriba Argentinos a las 7, seguido por Nosotros a la mañana a las 9:15 y Socios del Espectáculo a partir de las 10:15. Pero El Zorro, cuyos capítulos van al mediodía, se levantará de la grilla y en su lugar se emitirá Teleflash Trece. A las 13 sigue el noticiero Mediodía Noticias y continúa la programación habitual. Pero el noticiero se puede extender -quitándole espacio al programa de entretenimientos de Alex Caniggia- ya que le darán prioridad a la cobertura del caso.





El Nueve no modifica su programación del lunes, pero toda la agenda estará centralizada en el veredicto del juicio que ha tenido momentos muy emotivos como cuando la madre de la víctima pidió la palabra en la jornada de alegatos el pasado 26 de enero. “Me costó muchísimo estar en este lugar, venir a este pueblo en Dolores.

Nunca me atreví a mirar los videos y acá los tuve que ver reiteradas veces, miles de veces. Me costó horrores ver la forma en la que asesinaron a mi hijo”, señaló Graciela.





“Nunca pensé que estaría en este lugar. Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y que estaría viendo cómo él defendía a la gente, pero nunca pensé estar presenciando su asesinato”, afirmó al recordar a Fernando, que era estudiante de Derecho. “Yo daría la vida por mi hijo, un chico bueno, decente, que nunca creyó en la maldad. Antes de irse yo le decía: ‘Cuidate mucho Fer, cuando hay pelea tratá de huir, tratá de buscar a alguien para que te ayude’, y él siempre me decía: ‘Yo no creo en la maldad’”, agregó la esposa de Silvino Báez. Para terminar, volvió a pedir justicia por Fernando: “Quiero que paguen lo que le hicieron, no le tuvieron piedad para nada. Solo deseo justicia”.