Habló el papá del bebé asesinado por el preso que sube videos de TikTok: “Le quemó el ojo con un cigarrillo”

Unos días después de que se conociera la actividad en las redes sociales de Alan Leonel Lapalma, el único imputado detenido por el brutal crimen de un bebé de 18 meses ocurrido en 2021 en Mar del Plata, el papá biológico de la víctima criticó las “libertades” del presunto homicida en prisión y anticipó que pedirá que se adelante la fecha de juicio.

“Ver eso me hizo dar bronca. Él mató a mi hijo, lo mató como un cobarde, y encima tiene celular, TikTok, Facebook; está mejor que nosotros acá afuera. Me da bronca… ¿por qué motivo el chabón tiene todas esas cosas y no se las prohíben?”, repudió Nicolás, el padre de Aarón Maximiliano Bustos Sosa, en diálogo con 0223.

Durante la entrevista, el hombre contó que cuando ocurrió el hecho él tenía poco trato con la madre de su hijo, que había vuelto a formar pareja con Lapalma, ahora acusado por el asesinato de la criatura. No obstante, remarcó que después de los días de visita que le tocaban con él, Aaron no quería volver con su mamá.

“Una vez vi que Aarón tenía algo, una marca rara en el ojo, pregunté qué le había pasado y ella me dijo que había sido un golpe con una hamaca. Pero después supe que era una quemadura de cigarrillo”, confirmó, y agregó: “Las últimas veces, la mamá no preguntaba nada. Parece que este tipo la tenía como acorralada. Y después que pasó lo que pasó, nunca más la vi a ella ni a ninguno de sus familiares”.

El juicio por el crimen de Aarón

Tras la muerte del bebé, Lapalma fue imputado por los delitos de “homicidio agravado por alevosía” y “lesiones leves agravadas por el vínculo, mediando violencia de género” y se encuentra detenido actualmente en la cárcel de Batán a la espera del juicio, cuyo inicio está previsto para fines de febrero de 2024.

Al respecto, Nicolás Bustos Sosa consideró: “Tendría que ser algo más rápido. Esto pasó hace dos años ya. No puede ser que haya que esperar tanto”. Y remató: “Así no pueden ser las cosas. Nadie está haciendo nada. El día de mañana entonces voy a andar por la calle y me lo voy a cruzar. Es una locura”.