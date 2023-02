CASO BÁEZ SOSA: Habló la fiscal Zamboni y se mostró conforme con el fallo contra los 8 Rugbiers

ZONALES





La fiscal Verónica Zamboni, junto a su colega Walter Mercuri fueron quienes tuvieron la denominada “etapa de instrucción” en el crimen de Fernando Báez Sosa y, luego de conocidas las condenas, se conocen las repercusiones del fallo que dejó 8 condenas y 5 de ellas a cadena perpetua.

En las primeras horas, con las detenciones y la recolección de videos, estuvo Mercuri hasta las últimas horas del domingo 19 en donde Zamboni regresó a la fiscalía y entró en turno.

La funcionaria explicó que fue “complejo y complicado manejar lo mediático con las decisiones judiciales”.

La doctora Veronica Zamboni no es brindar habitualmente notas periodísticas, y menos a medios locales, pero en la noche del lunes, habló con el periodista Ricardo Arkader en el noticiero de Canal 2.

En la entrevista dijo estar “bastante conforme con el resultado” del juicio. “Imaginábamos un resultado así”, confesó, y profundizó: “más allá de las cuestiones de participación que Casación podrá evaluar a raíz de un recurso fiscal, creo que ocho condenas es justicia, o al menos le va a dar un poquito de tranquilidad a los papas de Fernando”.

La fiscal recordó sobre el inicio de la causa: “tuvimos la suerte de colectar la prueba muy rápido, en 72 horas. Estuvimos los dos fiscales abocados tanto el fiscal de turno como yo. Tuvimos la suerte de reunir todas esas probanzas, que quizás pasaba más tiempo no íbamos a tener el mismo destino investigativo”. Zamboni profundizó diciendo que “el día 18 de enero, tuvimos la suerte de recolectar 12 filmaciones que para las 8.30 am ya estaba en poder de la fiscalía. Sumado a cerca de 15 testigos que fueron llevados a la fiscalía cerca de las 7.30 am. Eso nos facilitó para reunir elementos para realizar el allanamiento fiscal y la aprehensión de estos sujetos y el posterior secuestro de los celulares”.

Sobre la causa en sí y su mediatización, la titular de la fiscalía de nuestra ciudad dijo que: “es una causa que fue muy compleja a nivel investigación. Se hicieron mucha prueba a nivel biológicas, técnicas. Y la realidad para cuando tuvo repercusión mediática, teníamos a 10 aprehendidos”, pero opinó: “es complejo y complicado manejar lo mediático con las decisiones judiciales, pero siempre hay q actuar de acuerdo a derecho”.

Para terminar, en declaraciones a Reporter2, comentó que se sintió “respaldada por el doctor Mancinelli (juez de Garantías de nuestra ciudad). “Se actuó con mucho profesionalismo desde el juzgado de Garantías, como desde la fiscalía tanto en la Instrucción como en la etapa de juicio”, afirmó.