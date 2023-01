Mostró la carta de precios de un restaurante en Valeria del Mar y un detalle abrió la polémica en Twitter: “Es evasión”

ZONALES





El año nuevo llegó, la alegría por la consagración de Argentina como campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 aún perdura y los ciudadanos planean sus vacaciones de verano. En este contexto, algunos ya tienen todo listo para iniciar unos días de descanso para paliar las altas temperaturas de enero.

Aunque, ante la inflación constante y al tratarse de la temporada alta de demanda, algunas zonas pueden presentar precios más elevados. Así le sucedió a un usuario de Twitter, que compartió la carta de precios de un restaurante en la Costa Atlántica y un detalle desató la polémica: “Es evasión al Estado”. “Me pasaron esta lista de precios de un restaurante de Valeria del Mar y me parece fabuloso lo que hacen. Esta es la mejor manera de luchar contra el Estado comunista opresor, que te roba primero falsificando la moneda y, después, con los impuestos confiscatorios”, expresó el abogado liberal y analista económico Carlos Maslatón, que aparece en Twitter bajo la cuenta @CarlosMaslaton. Un comentario que, junto a la imagen de la carta del negocio y la lista de precios, generó un debate en la red social que desató una polémica en cuanto a la economía y los comercios.





Entre el catálogo, se observó en el menú el ítem de pollo al ajillo, con un precio de $1800 si se paga en efectivo o al contado, pero de $2250 si se abona con tarjeta débito o crédito. Una distinción que presenta una diferencia de $450. Otro ejemplo notorio se evidencia en el lomo a la pimienta, que costaría $3000 con el primer método de pago y $3750 con el segundo. Algunos tuiteros se mostraron conformes con la acción del restaurante, pero otros se postularon rotundamente en contra de la misma.

Un comerciante también relató su experiencia. “Un comercio como el mío pierde 12% aproximadamente por algunos métodos de pago electrónicos. Es preferible que se lo quede el consumidor si paga en efectivo”, señaló, junto a una imagen en la que mostró el detalle de un pago.

Las reacciones

Algunos usuarios apuntaron contra la publicación. “Es choreo y evasión al Estado. Después podés explicarlo, justificarlo... pero no cambia. Es anarquía”, puntualizó uno. El autor del post respondió contundente: “El choreo es del Estado. Las personas y las empresas se defienden de esta manera. El débito se corresponde con depósitos bancarios y el efectivo, con circulante monetario físico. Que sea igual o diferente en el precio depende de las valoraciones del mercado”, sentenció.





Otros señalaron que el autor de la publicación dejó en exposición al restaurante al compartir en redes sociales los métodos de cobranza que emplean. “Ellos mismos los publican, es el menú oficial. No develo ningún secreto. Además, es 100% legal usar efectivo”, agregó. Un tercero adhirió: “Esto viola la Ley 24.240 y no puede establecerse que algo sea más caro si se paga con tarjeta de crédito”.

La Ley de Defensa del Consumidor (24.240) estableció en su artículo 35: “Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice”. Y agregó: “Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente, aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos”.