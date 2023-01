Denunciaron que una mujer fue a la casa de su novio y desapareció: “Discutimos, ella se enojó y después se le pasó”

NACIONALES





Desde el viernes pasado que el paradero de Maricel González es un misterio. La mujer de 37 años fue vista por última vez cuando salió de la casa de su novio en La Plata. Ahora, el hombre contó cómo fueron las últimas horas que pasó con ella.

“Ella estaba en la casa de su novio, Jorge Luna, que vive en 206 y 518. Él dijo que cuando se fue a trabajar ese viernes a las 5 de la mañana ella estaba durmiendo y que cuando regresó por la tarde ya no estaba”, dijeron familiares de la mujer a los medios locales.

Luna habló con Arriba Argentinos (eltrece) y ratificó estos dichos. También dijo estar preocupado por la situación. Explicó que por la rutina que mantenían, la mujer solía quedarse en su casa de martes a viernes. El día de su desaparición, según detalló, ella se fue de su casa cerca de las 13:00 y tras ello no pudo contactarse más. Sin embargo, esto no le resultó sospechoso hasta que el sábado el hijo de Maricel lo llamó para preguntarle por su mamá.





“Ella me contestaba normal. Ese viernes yo le mandé un mensaje como a las 18, le puse ‘qué haces’, después la llamaba y me entraba el contestador”, precisó.

En el mismo sentido remarcó que nunca notó “nada raro” y añadió que el pasado jueves decidieron cenar juntos porque hacía un año que se conocían. “Comimos un asado y estuvo todo bien. Capaz ella tenía algún problema que nunca me dijo”, señaló.





Luna aclaró que no la vio rara, pero que estaba preocupada “porque no conseguía trabajo”. “Había tirado currículums en geriátricos. Yo le dije ‘quedate tranquila que ya vas a conseguir para estar bien vos y tu hijo”, aclaró.

Además, el hombre precisó que días previos habían tenido una discusión, pero que era “algo normal”. “Discutimos porque yo llegué tarde. Se enojó un ratito y después se le pasó”, insistió.

También dijo que nunca conoció a la familia de González y resaltó su preocupación: “Entiendo que la familia va a desconfiar de mí, pero te juro con una mano en el corazón que no tengo nada que ver”.

La pareja de la mujer desaparecida aclaró que hasta ahora el único dato que tienen es que tras salir de la casa del hombre, una conocida se la cruzó. Según su testimonio, Maricel habló con ella y le preguntó qué micro iba hasta Plaza San Martín. Luego de indicarle el camino, González habría cambiado su recorrido, pero desde entonces no se sabe nada de ella.

“Por favor que aparezca para quedarme tranquilo, para que se quede tranquila la familia y no hablen cosas de las que no tengo nada que ver”, sostuvo y añadió: “Yo estoy re mal, nunca pensé que me iba a pasar esto, salir por todos los medios con cosas que no son”.