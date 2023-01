Crimen de Lucio Dupuy: A tres semanas del veredicto final qué pena pidió la fiscalía

NACIONALES

















El próximo 2 de febrero, los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora emitirán su veredicto para las imputadas en el caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años abusado sexualmente y asesinado a golpes por su mamá y la pareja de ésta última.

La audiencia final desarrollada en los Tribunales de Santa Rosa, La Pampa, se llevó a cabo el pasado 22 de diciembre, donde se realizaron los alegatos finales y anunciaron que la sentencia se conocerá en la fecha mencionada, para luego informar el peso de la sentencia, es decir, cuántos años recibirán las acusadas.

Magdalena Espósito Valenti – madre del menor – y Abigail Páez son las imputadas por el asesinato de Lucio acusadas de «agredir físicamente en forma conjunta» a Lucio el 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, y de ocasionarle múltiples lesiones, que le provocaron la muerte luego de un período de agonía

De acuerdo con el Código Penal, dichos delitos prevén una pena de prisión perpetua, aunque el veredicto del tribunal a cargo del debate se conocerá el 2 de febrero próximo.

Además, la querella introdujo en su acusación el agravante de «odio de género», mientras que las defensas de ambas mujeres plantearon la hipótesis de un hecho «preterintencional», es decir, que no quisieron matar al menor.

Sin embargo, la fiscal pampeana Verónica Ferrero, acompañada por el fiscal general Máximo Paulucci y por su par Mónica Rivero, acusó en su exposición a Magdalena Espósito Valenti, madre del nene, como así también a su pareja, Abigail Páez, de «homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante».

No habrá una siguiente audiencia para que las partes pidan pena, dado que los delitos mencionados prevén la perpetua, por lo que el debate se reanudará el 2 de febrero al mediodía cuando se resuelva si las acusadas son culpables o no. Posteriormente, habrá un plazo no mayor a los 15 días en el que se realizará una nueva audiencia, mediante la cual se establecerá la pena definitiva para las dos acusadas.

Cómo fue el brutal asesinato de Lucio Dupuy

Los fiscales de la causa, con la información que recabaron a lo largo de las audiencias, lograron reconstruir lo que sucedió aquel 26 de noviembre del 2021, fecha en que asesinaron al niño.

Según los profesionales, ese día Lucio recibió una dura golpiza entre las 17:30 y las 19:30 horas. Este violento episodio se desarrolló en el departamento que compartía con Espósito Valenti y Páez en Santa Rosa, capital pampeana, situada en calle Allan Kardec al 2385. Una cámara de seguridad registró a ambas mujeres saliendo de allí a las 19:30 horas, dejando sólo a Lucio.

Minutos más tarde, la filmación deja en evidencia que la única en volver fue Páez, quien luego llevó al niño a una posta sanitaria del barrio Río Atuel.

Lucio se encontraba en muy mal estado, con múltiples lesiones y casi sin signos vitales. A pesar de todos los esfuerzos, el personal de salud no pudo salvarlo y falleció alrededor de las 21:30 horas en el Hospital Evita.

Páez aseguró que esa noche entraron a robar al departamento y los supuestos ladrones violaron y golpearon al niño, provocándole la muerte. Sin embargo, la Justicia confirmó que esta denuncia es falsa: las cámaras de seguridad revelaban algo distinto, las entradas no fueron forzadas y no se robaron nada.

Por protocolo se le realizó una autopsia al cuerpo del menor de edad. Los forenses, de esta manera, determinaron que la muerte se produjo por una “hemorragia interna” como consecuencia de las agresiones.

Juan Carlos Toulouse fue el perito encargado de realizarle la autopsia a la víctima de 5 años. Es así como descubrió que tenía heridas de vieja data.

También determinó que el menor había sido abusado sexualmente en reiteradas ocasiones y con acceso carnal. La denuncia de ambas pampeanas no coincidían con lo que arrojaban estos estudios y fueron declaradas sospechosas. Tal es así, que los allanamientos en la escena del crimen, descubrieron el ADN del nene en los juguetes sexuales de las imputadas. Es así como, además de haber sido acusadas de homicidio, también se las investigó por el delito de abuso sexual del menor.