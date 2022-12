Un nene de 5 años murió al caer de un edificio

NACIONALES





Un nene de cinco años cayó desde un primer piso de un edificio y murió producto de los golpes padecidos contra el suelo.

El impactante episodio ocurrió en las últimas horas en el barrio Ejército de los Andes, popularmente conocido como Fuerte Apache, de la localidad bonaerense de Ciudadela.

Tras un llamado al servicio de emergencias 911, informando sobre un menor que se había caído del balcón de un departamento y que estaría siendo trasladado por vecinos, para constatar lo reportado efectivos del Comando de Patrullas Tres de Febrero se dirigieron al pulmón del Nudo 7 del barrio Ejercito de los Andes.

Cuando llegó la Policía, los vecinos ya habían trasladado al menor al Hospital Carrillo. En ese centro asistencial, personal médico se limitó a confirmar que el nene, llamado Ciro, había fallecido producto de los golpes sufridos en la caída.

El desgarrador testimonio del padre de Ciro

Por su parte, Leandro, padre de la criatura, dialogó con Crónica HD. El hombre, chofer de colectivo, contó que el nene estaba a cargo de su ex pareja.

"Me dijeron que la madre volvió 'en pedo' al departamento: lo tiró o se le cayó", dijo Leandro, al tiempo que lloraba. Y agregó: "Ahora está desaparecida. Tiene bloqueado a todo el mundo. Nadie sabe dónde está".

"Yo estaba con abogados y mi nene me decía que siempre lo dejaba solo. Mi nene me decía: 'Mamá se va de joda y me deja encerrado'", denunció el hombre. En ese sentido, sostuvo que Ciro le pedía: "Por favor, no le digas nada a mamá porque mamá me pega"

Por último, Leandro insistió con que tenía diferencias graves con su ex pareja respecto del cuidado del hijo de ambos. "Yo discutía con la madre y ella me decía: 'Callate que yo tengo la tenencia'".