MADARIAGA: El abogado de Damián Vega dijo que el chico es un “pobre adicto” que no participó del femicidio de Eugenia Montenegro

Octavio Sosa es el abogado que patrocina a Damián Vega, uno de los dos detenidos por el femicidio de Eugenia Montenegro y ocurrido en nuestra ciudad el 13 de agosto último. Según el letrado, el novio de la víctima nada tuvo que ver con el hecho y colocó en el lugar de los hechos al otro apresado Javier Montenegro ex pareja de la mujer y padre de los dos hijos de la víctima.





“Hay un hilo conductor para poder llegar a la verdad. Hoy hay un impasse en la causa. Vega es un chico mal detenido. Una buena persona pero un pobre adicto”





El abogado volvió a explicar que las pericias no son contundentes, que aún no se sabe la data exacta de la muerte, que no se determinó el ademen de ADN de manchas en las ropas y que el cuchillo con el que intentó quitarse la vida su cliente días después no es el mismo que se usó para darle puñaladas a Eugenia.

En la actualidad Vegas está alojado en la Comisaría Segunda de Gesell con prisión preventiva y pide por su libertad.





“No me cabe dudas que la muerte fue en la noche del jueves pero está comprobado que mi cliente ya no estaba en el lugar”





Una y otra vez Sosa dijo que es “llamativo” que Montenegro haya retirado a los nenes del lugar en plena madrugada y que luego haya regresado con una frazada. También remarcó que entró en varias oportunidades a la vivienda de los hechos a retirar ropa y que, de manera insistente, se preocupaba por saber detalles de la búsqueda de la chica.





Sobre el intento de suicidio de novio al momento en el lapso de tiempo en el que se descubría el femicidio, indicó que fue por presión y los antecedentes de persecución que con los que cuenta Vega.









“Hay un diálogo entre los imputados en donde Damián le dice: ella no te quiere a vos me quiere a mí. Ese diálogo le hace explotar la cabeza.”









También pidió acceso a todo el expediente y que sus planteos sean tenidos en cuenta para determinar qué sucedió aquella noche y quiénes participaron.