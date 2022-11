Una ex mucama del Hospital denunció que fue brutalmente golpeada por la jefa del área

ZONALES





Una ex trabajadora del área municipal de mucamas, de la ciudad de Ayacucho, denunció que fue brutalmente golpeada en la vía pública por la jefa de personal de dicho sector. Además, contó que la hizo vivir un calvario mientras cumplía tareas como subsidiada por más de 6 años y que hay varias trabajadoras que también sufren maltratos.

Se trata de Gabriela Goyeneche, contó que el pasado viernes 28 de octubre fue sorprendida por la mujer, donde sin medir una palabra la habría golpeado e insultado: “Quedé sin poder decir nada, nadie se metió a ayudarme” dijo en diálogo con FM 95.

Goyeneche sostuvo que tuvieron una fuerte discusión en su oficina hace meses atrás, que ambas se insultaron pero nunca fue una agresión física: “Yo dejé de trabajar por culpa de ella, me sacaron del Hospital y del Hogar de Ancianos por razones que aún no se entiende. Un día me llamaron y me dijeron que no podía trabajar más”.

La ex trabajadora precarizada dijo que desde el sector de personal del Hospital le señalaron que no podía volver a trabajar “por que siempre podría volver a cruzarla e íbamos a tener un mal encuentro”.

Afirmó que hay varias trabajadoras de esa área que son maltratadas por la responsable, que muchas le tienen miedo y que algunas no hablan por pensar que pueden perder su trabajo.

Este caso se suma a otras denuncias públicas que recibió la jefa de mucamas del Hospital, e incluso uno de los casos se encuentra en instancia judicial.

Urgente Ayacucho intentó comunicarse con la mujer denunciada pero no obtuvo respuesta. Fuentes indicaron que también habría radicado una denuncia por la agresión del pasado viernes, dónde negaría que fue ella quien atacó.

El Municipio de Ayacucho tampoco se manifestó con relación al tema, dónde fuentes indicaron que no tienen pensado hacerlo por tratarse de un hecho ocurrido fuera del ámbito Municipal, aunque si existió una advertencia para la mujer denunciada.