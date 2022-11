Encontraron a Noah, el nene de 2 años que estaba desaparecido

NACIONALES





Noah Santiago Beltrán Sesma, el niño de dos años que se encontraba desaparecido desde hace seis días en la ciudad de Santa Fe, fue hallado este jueves en el partido de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. El hallazgo se dio luego de un allanamiento ejecutado por policías de Santa Fe y Buenos Aires que realizaron una intensa búsqueda en el marco de la causa que encabeza el fiscal Marcelo Fontana de la Oficina de Salidas Tempranas del Ministerio Público de la Acusación. El paradero del menor fue luego de que su madre, Cielo, denunció el domingo pasado que su hijo se encontraba desaparecido desde el sábado, cuando salió con su padre y abuela a realizar un mandado. A partir de dicha denuncia, se inició una investigación en la que colaboró también la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, junto con la Secretaria de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia.

Según informaron desde el MPA, el menor fue encontrado sano y salvo. De hecho, según indicaron desde el organismo judicial "el fiscal Marcelo Fontana viajó personalmente a buscarlo en un vehículo de la Fiscalía Regional 1".

"En estos momentos, y luego de trámites de rutina realizados en la sede de la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de Lomas de Zamora, el niño, el adulto de su entorno familiar con el que estaba, personal de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y el fiscal Fontana están regresando a la ciudad de Santa Fe", detallaron.

La búsqueda del menor se inició a partir de la denuncia de su madre quien el domingo pasado se presentó en una dependencia policial para denunciar que su hijo estaba desaparecido desde el sábado, cuando salió a hacer un mandado con su padre pero nunca regresó. Preocupada por la situación, llamó en varias oportunidades al padre del niño. Sin embargo, este nunca atendió el teléfono, como así tampoco lo hizo su suegra.

Por el caso, se difundió un pedido de paradero en donde se informó que Noah Santiago Beltrán Sesma vestía al momento de su desaparición una remera verde y short azul y además tenía un arito en la oreja izquierda.

Mientras que por AIRE, la madre del niño supo contar que el sábado a la noche estaba con su marido y este le dijo que tenía que llevar a su madre a hacer un mandado y que se iba con el nene. "Ella está en silla de ruedas. Me dijo que volvían enseguida y me saludó con un beso”, explicó.

“Intenté toda la noche, muchas veces, y no me atendió ninguno de los dos. Y en un momento me empezó a dar buzón de voz. Esperé hasta el otro día, porque estaba con mi otra nena, y llamé al 911. Pensé que les había pasado algo. Después me fui hasta la comisaría y me dijeron que primero me fije en los hospitales. Fui al Cullen y al Hospital de Niños y no los encontré”, recordó.