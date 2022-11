CRIMEN DE FERNANDO BÁEZ SOSA: Creen que en el juicio puedan surgir indicios contra un nuevo rugbier

ZONALES





Uno de los abogados de los padres de Fernando Báez Sosa consideró que en el juicio que arranca el 2 de enero de 2023 “pueden surgir indicios” para iniciar otra causa contra un undécimo rugbier.

El letrado Fabián Améndola, quien junto con Fernando Burlando y un estudio representan a Silvino Báez y Graciela Sosa, afirmó que cuando arranque la causa en tribunales “puede ser un momento propicio para que surjan mayores elementos” contra otro de los sospechosos, del cual se habló en varias ocasiones pero que nunca se llegó a algo firme.

“Hay indicios y obviamente el juicio oral puede ser un momento propicio para que salgan a la luz mayores elementos en referencia a esa posibilidad. Y en ese caso, como pasa habitualmente en un juicio oral, puede haber otras causas. Puede pasar que haya otro juicio contra un undécimo rugbier”, deslizó Améndola en declaraciones al programa Tardes Policiales por XLFM Radio.

También, el letrado aseguró que tienen “elementos suficientes como para acusar y ser condenados seis de los rugbiers”.

Améndola afirmó que el juicio por Báez Sosa “se va a hacer en un tiempo extremadamente corto”, en relación a los tiempos habituales que maneja la Justicia de la provincia de Buenos Aires y la nacional.

“El 8 de enero se van a cumplir dos años en la mitad del juicio. Ningún caso, por más que sea mediático, llega tan rápido a juicio”, sostuvo.

También señaló que los padres de Fernando “tienen una sola cosa en la cabeza y es justicia por su hijo“. Además, detalló que la madre de la víctima “es un ser maravilloso”.

“Muchas veces a las víctimas no se las satisface con las cosas meramente procesales y piden a veces detalles que no se reflejan en el expediente. Graciela decía que si alguno de los rugbiers no tiene nada que ver, no lo queremos presos. Eso habla de lo maravillosa que son estas personas”, detalló.

Por último, Améndola precisó que los detenidos “callan y todos se niegan a contar qué es lo que pasó, cuál fue su participación en el crimen”.

“A algunos de ellos eso los está perjudicando y a partir del juicio oral se sabrá con certeza cuál fue la participación de cada un en el crimen”, cerró el letrado.

Fuente:MinutoG