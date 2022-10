PINAMAR: Martín Yeza expondrá hoy en San Martín de los Andes sobre políticas de turismo

ZONALES





El intendente de Pinamar Martín Yeza en la tarde de este sábado estará presente y será uno de los máximos expositores del panel del encuentro denominado "Innovación en las políticas de cultura, turismo y deporte" que se llevará a cabo este sábado 29 de octubre a las 19:30 en el hotel Patagonia Plaza de San Martín de los Andes.

Uno de los puntos claves de su alocución, según adelantó, será "encontrar el punto de equilibrio entre la ciudad turística como industria" y los ciudadanos que viven todo el año.

Yeza indicó que "al igual que San Martín de los Andes, Pinamar es una marca turística muy fuerte" y opinó que ambas ciudades tienen "problemas muy parecidos".

Para resolver esos problemas, señaló que "no hay pensamientos mágicos, no hay medidas mágicas, pero sí hay procesos". "Yo acá en Pinamar hice un montón de cosas que tienen que ver con desandar lógicas y estructuras tradicionales. Me animé a romperlas y a discutirlas con la ciudadanía", anticipó.

"Acá en Pinamar, por ejemplo, hubo una política que marcó un antes y un después, que fue la renovación de todo el frente marítimo. Por supuesto que es muy difícil imaginarlo en San Martín pero estoy seguro de que siempre existen similitudes", continuó.

En la localidad bonaerense, contó, había 55 metros cuadrados de hormigón sobre la playa, y con la demolición de todos los balnearios que impulsó Yeza, se recuperaron alrededor de 120 metros cuadrados de playa pública. "Estas cosas son las que empiezan a pasar cuando uno no acepta como obvio lo que se hizo siempre. Cuando uno logra romper con esa inercia, empiezan a pasar cosas interesantes", explicó.

La jornada de este sábado en San Martín es organizada por el bloque local de Juntos por el Cambio y propone "pensar juntos ideas para transformar la ciudad". Para participar, hay que confirmar asistencia enviando un mail a capacitacionesjxcsma@gmail.com.