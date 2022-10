PINAMAR: Asaltaron a una mujer y la golpearon para robarle la cartera

ZONALES





Una nueva modalidad de delitos surge en Pinamar, en este caso las víctimas son mujeres que sufren de la violencia de los delincuentes en las calles de Pinamar. Donde antes se podía caminar seguro hoy ya no se puede y esa es una triste realidad que sufre la ciudad y esto lo cuentan y lo afirman los vecinos que cansados de los robos le reclaman a las autoridades locales soluciones aunque sin una respuesta concreta por parte de la secretaría de seguridad que conduce Lucas Ventoso.

A lo largo del año puntos concretos de la ciudad fueron terreno de trabajo para los delincuentes, el barrio Náyades, Ostende donde se produjeron robos violentos a contratistas, Valeria del Mar donde desvalijaron viviendas y más acá zona norte donde golpearon, torturaron y hasta simularon intentos de secuestro al matrimonio Alba para exigirles una millonaria suma de dinero, todo esto es parte de la inseguridad a la que desde el municipio no supieron hasta ahora darle solución.

En el caso más reciente Susana Acosta es una vecina de Ostende que la semana pasada salió en horas de la noche de su trabajo de enfermera, intentó conseguir un remis o taxi pero no lo logro, tomó la decisión entonces de ir caminando a su casa, eran cerca de las diez de la noche, cuando un delincuente de no más de 16 años la sorprendió la tomó de la cara y comenzó un forcejeo con la mujer diciéndole que le diera todo lo que tenía, finalmente y después empujones y golpes el delincuente logró su cometido, Susana habló este lunes con Pinamardiario y relato que hace 20 años que vive en Pinamar y que nunca pensó que se podía llegar a esta situación de que mujeres solas no puedan salir por las calles por temor a ser asaltadas, en mi caso cuando tenga que salir realmente lo voy a pensar asegura la mujer de 51 años que ya no confía en la seguridad de la ciudad.

Los arrebatos o asaltos a punta de cuchillo también fueron foco de preocupación de padres de Pinamar, cuando hace unos meses varios alumnos de distintas escuelas sufrieron robos y hasta golpes de delincuentes que los esperaban por la calle España una de las arterias por donde cientos de chicos van o vienen desde sus casas a la escuela y alli son emboscados por delincuentes que les roban sus pertenencias.

Fuente:Pinamardiario