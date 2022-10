MADARIAGA: Desde el jueves se proyectará “Argentina 1985” en el Espacio INCAA

MADARIAGA





Las autoridades municipales informaron que el Espacio INCAA de Casa de la Cultura tendrá, desde el próximo jueves, la película más taquillera del año: “Argentina 1985”.

Las funciones serán el jueves27, viernes 28, domingo 30 y miércoles 2 de noviembre.

El film fue preseleccionado para competir en la categoría mejor película extranjera en los premios Oscar.

La película, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, causó furor en los festivales de cine internacionales.

ARGENTINA 1985: ¿DE QUÉ SE TRATA?

Está centrada en la historia de los fiscales Julio César Strassera (Darín) y Luis Moreno Ocampo (Lanzani), que en 1985 fueron los responsables de investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

La película del histórico "Juicio a las Juntas", dos años después de terminada la dictadura, del que se han hecho varios documentales, se adentra también en la mente del equipo judicial que protagonizó uno de los episodios más importantes de la vuelta a la democracia en Argentina.

"Santiago (Mitre, el director) me contó su idea, su necesidad y su deseo de contar esta historia, la del juicio a la junta. A eso me subí yo. Me parecía importante, impactante", aseguró Darín en una charla con periodistas.

"Cuando leí la primera versión del guión le dije ‘contá conmigo, lo hago'", agregó el actor, que se perfila entre los candidatos a la Copa Volpi por su actuación en el papel de Julio Strassera, el fiscal encargado del primer juicio a los jefes de la dictadura en Argentina.

El largometraje, coproducción de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill y Amazon Studios, tiene un guion del propio Mitre junto a Mariano Llinás ("La flor").