Le inyectaron un líquido que le deformó los labios, fue a reclamar y la echaron a los golpes

Una joven fue a un centro de estética para que le colocaran ácido hialurónico en los labios, pero todo terminó de la peor manera: durante la sesión comenzó a sentir fuertes dolores, la boca se le inflamó y no terminaron de aplicarle todo el producto. Al llegar a su casa su situación se agravó y, entonces, decidió volver al lugar para reclamar. Sin embargo, terminaron echándola a los golpes.

La violenta escena que vivió Nadia y fue registrada por una cámara ocurrió el pasado viernes en el local Time Estética, ubicado en la calle Beethoven de la localidad bonaerense de Laferrere.

En el video se puede ver cómo el denunciado por la joven agrede física y verbalmente a la chica. Por la violencia de la situación, rompieron vidrios y parte de la estructura del lugar. “Hija de re mil p..., negra villera”, le gritaba mientras revoleaba pedazos de vidrio que cayeron al piso.





La joven hizo pública su situación a través de las redes sociales y contó cómo fue que llegó hasta ese lugar. Nadia aseguró que ella había pactado con el dueño del local, Emanuel Sambataro, la aplicación de una marca determinada de ácido hialurónico por el valor de $60.000, pero que en ese momento se encontraba en promoción a mitad de precio.

“Este señor en el momento del hecho no me hizo firmar ningún consentimiento. Fue a buscar una jeringa del otro lado y no me di cuenta de preguntar qué me iba a colocar. Me dijo otra marca que la que yo había pedido y señado. Me dijo que la que había pedido no le había quedado porque no se conseguía el producto y ya no podía devolverme mi seña de $15.000″, detalló la joven.

De todas maneras, ella aceptó aplicarse el producto. “Sólo colocó media jeringa porque mis labios no daban más de sangrar, del dolor y de hinchazón”, lamentó, y agregó que, más allá de esto, le cobraron el total del producto y le dijeron que regresara la semana siguiente para que le aplicaran la dosis restante.

“Desde anoche estoy con fiebre y dolor en los labios con moretones”, contó la joven. Fue allí cuando decidió volver al lugar para pedir una solución y saber qué era lo que le habían aplicado. “Quería que me muestre su matrícula donde dice ser profesional y me devuelvan mi plata o al menos la mitad de la jeringa que no me había colocado y quedó paga”, explicó.





Pero nada de eso pasó. “El señor se puso como loco insultándome y pegándome. Me echaba del lugar sin darme una solución”, sostuvo la joven, y añadió: “Tengo todas las pruebas en mensajes donde me dice maleducada, que el resto de jeringa la había tirado y que no me quería ver nunca mas en su estética”, precisó.

Nadia aseguró que en ningún momento intentó explicarle qué fue lo que le puso en los labios y que directamente la atacó. “Mi hermana comenzó a filmar su forma de agredirme. Le pegaron para tirarle el celular y se lo quería romper”, contó.

Cuando fue a realizar la denuncia, se encontró con que el acusado la había denunciado a ella por intento de robo. La víctima ahora deberá realizarse una extracción para conocer qué fue lo que le inyectaron.