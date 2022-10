BALCARCE: la autopsia reveló que el menor murió por una insuficiencia respiratoria

ZONALES





La autopsia realizada a Vittorino Farías (3), el niño muerto en Balcarce dentro de una casa céntrica donde también se produjo el suicidio de su padre, arrojó que la causa del deceso fue una insuficiencia respiratoria.

El cuerpo médico forense de la Policía Científica con asiento en Mar del Plata informó al fiscal Rodolfo Moure que no se detectaron signos de violencia en ninguna parte del cuerpo del menor y que, en consecuencia, no puede rubricarse la certeza de un homicidio. No obstante, se pidieron exámenes histopatológicos para establecer en los próximos días, con carácter de concluyente, si existió asfixia, sofocamiento o si la muerte pudo haber sido por la patología previa que había obligado a la internación del niño hasta el miércoles.

Por otra parte, la autopsia a Gastón Farías (35) confirmó que falleció por asfixia por ahorcamiento a lazo tal como se esperaba, ya que el hombre fue descubierto colgado de su cuello en una escena indubitablemente suicida.

Más allá del resultado de la autopsia que no permite circunscribir el caso a un asesinato seguido de suicidio (paro cardíaco por insuficiencia respiratoria), el fiscal Moure proseguirá con esa línea de investigación hasta tanto reciba todos los estudios y, principalmente, le tome declaración a Florencia Doménico (33), la madre de Vittorino y expareja de Farías. Por lo pronto, lo que está claro es que el menor murió bajo el cuidado del padre y que éste se suicidó después de atacar a la mujer.

Vale recordar que el menor había sufrido un trastorno respiratorio en los últimos días que había obligado a su internación y que recién había sido dado de alta el miércoles del hospital balcarceño.

Ahora el fiscal Moure, a la espera de las conclusiones finales, intentará reconstruir toda la secuencia de lo ocurrido en el interior de la casa de Kelly entre 23 y 25. Para ello será crucial el testimonio de Doménico, ya que la mujer antes de ser asistida por los médicos hizo referencia a que Farías había matado a su hijo y que también había intentado estrangularla. Las evaluaciones clínicas iniciales que le efectuaron en el Hospital Felipe Fossati dieron cuenta de lesiones compatibles con una agresión similar a un intento de ahorcamiento. “En principio, le creemos a la mujer en las pocas manifestaciones que pudo hacer”, dijo una fuente judicial.

El caso que conmociona a Balcarce se conoció en la tarde del jueves, cuando Doménico salió a la vereda de la casa en una crisis mientras pedía socorro. Algunos transeúntes y vecinos la asistieron y al preguntarle qué había ocurrido les indicó que su ex pareja había asesinado a su hijo, la había intentado matar a ella y se había suicidado.

Cuando personal médico y policías llegaron ingresaron a la casa y encontraron al menor en un sillón sin signos de vida. A pesar de que los intentos de reanimación no dieron resultados inmediatos, lo trasladaron en ambulancia hasta el hospital, donde los nuevos esfuerzos fueron en vano. Los médicos confirmaron el deceso.

En tanto, dentro de la casa, en un entrepiso del sector del garage, fue descubierto el cuerpo de Farías. Estaba colgado de un tirante y para ello había utilizado una soga.

Al cabo de las primeras averiguaciones efectuadas por la DDI Balcarce, la policía de seguridad y la fiscalía descentralizada se determinó que Doménico había denunciada a Farías por violencia doméstica y que le habían concedido un botón antipánico y una medida restrictiva de acercamiento. Dicha resolución judicial estuvo vigente hasta el pasado 4 de octubre, cuando la mujer no la renovó al entender que Farías había tenido un cambio de actitud.